Nemški upokojenci: Eni uživajo, drugi delajo, tretji potrebujejo pomoč

Mnogim gre dobro, a je to odvisno od delovne dobe in tega, ali so delali v zahodni ali vzhodni Nemčiji.

Berlin – Vsak peti Nemec je starejši od 65 let, kako torej ljudje v evropski gospodarski velesili preživljajo jesen svojega življenja? Zelo različno, tako kot so različno živeli v mlajših letih. Eni aktivno uživajo upokojitev, drugi delajo iz veselja ali nuje, tretji si morajo pomagati s socialno pomočjo, mlajše generacije pa se pritožujejo, da bo njim v starosti veliko težje.



Krščanskodemokratski minister za zdravstvo Jens Spahn je še pred prevzemom položaja razburil z izjavo, da v Nemčiji nikomur ni treba biti lačen, a imajo socialne trgovine drugačne izkušnje tudi pri starejših, ki bi pravzaprav morali živeti od pokojnine in drugih dohodkov. Kajti vsi tega ne zmorejo.

Januarja je Nemčijo pretresla odločitev essenske socialne trgovine, da zapre vrata za migrante, potem ko so sprevideli, da zaradi njih potegnejo kratko domači pomoči potrebni, med njimi še posebej starejši. S to odločitvijo so dvignili veliko prahu in si prislužili očitke o diskriminaciji, zato zdaj v porurskem mestu svojih strank ne delijo več po nacionalnosti. Še naprej pa dajejo prednost družinam z otroki in starejšim od petdesetih let.



Pri zvezi socialnih trgovin navajajo, da je njihova vsaka četrta stranka upokojena, kar pomeni 350 tisoč ljudi. Mnogi med njimi so bili dolga obdobja brezposelni ali pa so opravljali slabše plačana dela, številne tare visoka najemnina, saj v evropskem povprečju Nemci izstopajo po majhnem številu lastnikov stanovanj. Država tistim, ki so pod mejo revščine, pomaga že zdaj ter pokojnine redno povečuje vsem upokojencem, nova vlada konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov pa obljublja še večjo pomoč.



Upokojitev povprečno po 40,4 leta delovne dobe



Mnogim od 21 milijonov nemških upokojencev – 16,9 milijona na zahodu in 4,1 milijona na vzhodu države – gre seveda veliko bolje, še posebej tistim, ki so dosegli polno, 45-letno delovno dobo. Res pa takšnih ni večina. Zahodni Nemci se povprečno upokojujejo po 40,4 leta delovne dobe, zahodne Nemke, ki so pogosto več let ostale doma z otroki, po komaj 27,6 leta.

Precej bolje je na območju nekdanje Nemške demokratične republike, kjer se po lanskih podatkih zveznega ministrstva za delo in socialo moški upokojujejo po 44,5 leta delovne dobe in ženske po 41 letih, a so ti v svojih najboljših delovnih letih zaslužili precej manj, zato mora na nekdanjem komunističnem vzhodu položaj postopno izboljševati država. Kanclerka Merklova sistematično izboljšuje tudi položaj mater, ki so rodile pred letom 1992, še posebej zahodnonemških.



Državne pokojnine seveda ne povedo vsega, saj mnogi upokojenci premorejo dodatno starostno zavarovanje ali pa so si v letih zaposlitve še posebej na bogatem zahodu države pridobili še kakšno premoženje.

Neenaka razmerja



Neenaka razmerja se kažejo tudi pri delu v starosti. Dvesto tisoč nemških upravičencev do pokojnine še naprej opravlja dela s socialnim zavarovanjem, kar je za 52 odstotkov več kot leta 2011, pa čeprav se je medtem doba upokojevanja podaljšala za pet mesecev. V primerjavi z osmimi milijoni ljudi med 65. in 75. letom to ni veliko, toda po podatkih agencije za delo jih v tako imenovanih mini službah dela še skoraj 900 tisoč, več kot 300 tisoč pa je samozaposlenih.