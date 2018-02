Nemško-francoski dvojec nad Poljsko

Bruselj – V zadnjih tednih pred koncem trimesečnega­ roka, v katerem evropska ­komisija pričakuje odziv Poljske na resne očitke o spodkopavanju neodvisnosti pravosodja, se je okrepil pritisk na Varšavo.

Berlin in Pariz sta prišla na zasedanje visokih predstavnikov članic EU z nedvoumnim sporočilom. »Odločilno za verodostojnost Unije je imeti sredstva in voljo za reševanje težav z vladavino prava. Skupaj nas skrbijo pravosodne reforme na Poljskem,« je državni sekretar na nemškem zunanjem ministrstvu Michael Roth pojasnil skupno stališče obeh držav. Nemčija in Francija podpirata držo evropske komisije, ki je 20. decembra po dveh letih ukvarjanja s poljskimi »reformami« le sprožila, prvič v zgodovini, postopek po 7. členu pogodbe o EU.



Tako je predlagala svetu EU, naj z večino štirih petin članic ugotovi­ obstoj očitnega tveganja, da bi država lahko huje kršila osnovne vrednote EU. Nadaljnji postopki bi lahko – najvišja ovira je zahtevano soglasje o obstoju hudih in vztrajnih kršitev načel – pripeljali do ukrepov proti Poljski, vključno z odvzemom glasovalnih pravic. Francija in Nemčija sta opozorili, da bi morali imeti pred očmi celotno sliko pravne države in ne le podrobnosti posameznih zakonov. Predvsem v evropski komisiji upajo, da bo v prihodnjih tednih na Poljskem več konstruktivnosti.



Timmermansov zmerni optimizem



Prvi podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans, ki je v Bruslju pristojen za takšne zadeve (njegova posredniška misija v slovensko-hrvaškem arbitražnem zapletu ni bila uspešna), je zmerno optimističen o novi poljski vladi pod Mateuszem Morawieckim, saj da dejansko poteka dialog. »Pravosodna reforma ne sme nikoli biti izgovor za vzpostavitev političnega nadzora nad sodstvom,« je opozoril nizozemski komisar. Preden bodo pripravili bolj natančna stališča, morajo priti iz Varšave odgovori na njihove zadržke.



Pričakujejo, da »morajo biti odločitve ustavnega sodišča. Izvršna oblast ne more imeti diskrecijske pravice do objave.« Timmermansa navdušuje »način, kako so vsi predstavniki za mizo podprli vladavino prava kot temeljno načelo za delovanje EU«. Če do 20. marca, ko se bo iztekel rok, ne bo napredka, bo za nadaljnje korake po 7. členu moralo biti najmanj 22 članic EU. Iz Poljske je v zadnjih dneh prišlo več spodbudnih izjav tamkajšnjih predstavnikov, a v Bruslju pričakujejo konkretna dejanja.



Pričakovanje Slovenije



Državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič je izrazil upanje, da bo dialog evropske komisije s Poljsko prinesel rezultate. Poudaril je pričakovanje Slovenije, da bodo vse države članice obravnavane enako in da pravna država pomeni tudi spoštovanje končnih sodb in razsodb sodišč.