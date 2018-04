Nemško-francoski vrh za »ponovno oživitev in preureditev« Evrope

Berlin – Nemčija in Francija končno začenjata pogovore o »ponovni oživitvi in preureditvi« Evrope, kot se je na današnji tiskovni konferenci s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom izrazila nemška kanclerka Angela Merkel. Gre za evropsko politiko azila, zunanjo in obrambno politiko ter nadaljnji razvoj gospodarske in denarne unije in vsaj pri nekaterih točkah se stališča osrednjih evropskih držav še razlikujejo. Do konca junija pa Merklova in Macron pričakujeta kompromis, tega naj bi dosegli še pred zasedanjem Sveta Evrope ob koncu tega meseca.

Macron, ki je svoje videnje globokih reform evrskega območja in EU že lani predstavil v govoru na univerzi Sorbonne, verjame, da svetovna ureditev suverenost Evrope postavlja na preizkušnjo, na tiskovni konferenci pa je govoril tudi o velikih tehnoloških in okoljskih prelomih, ki tudi znotraj držav rojevajo dvome in močne nacionalistične vizije. Sedanji trenutek je po njegovem prepričanju odločilen, a je gostiteljica Angela Merkel poleg solidarnosti poudarjala tudi odgovornost za konkurenčnost. Številne razprave v prihodnjih tednih in mesecih na osi Berlin - Pariz so s tem zagotovljene.