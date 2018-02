Nemčiji grozijo delne prepovedi za dizelska vozila

Berlin – Nemško zvezno upravno sodišče mestom, ki trpijo zaradi previsoke koncentracije dušikovega oksida, dovoli prepoved vožnje dizelskih vozil. Borzne vrednosti nemških proizvajalcev avtomobilov so takoj po razglasitvi razsodbe padle, v podjetju Volkswagen, ki je moralo kot prvo priznati goljufanje pri merjenjih dizelskih izpustov, celo za dva odstotka.

Leipziški sodniki so zavrnili revizijo dežel Severno Porenje - Vestfalija in Baden-Württemberg na odločitev sodišč v Düsseldorfu in Stuttgartu, ki so po tožbah nemške okoljevarstvene organizacije Deutsche Umwelthilfe (DUH) že dovolile delne prepovedi vožnje dizelskih vozil. V DUH tožijo še več mest in občin, zdaj pa bodo morali tudi ti skupaj s številnimi drugimi razmisliti o najboljših mogočih načinih za zmanjšanje koncentracije škodljivih dizelskih izpustov.

Sodniki pa govorijo tudi o izogibanju nesorazmernim učinkom njihove razsodbe, kar poudarja nemška vlada. »Gre za posamezna mesta, v katerih bo treba še bolj ukrepati, resnično ne gre za celotne površine in vse lastnike avtomobilov v Nemčiji,« je poskušala pomiriti izvršna kanclerka Angela Merkel. Opozarja, da številna mesta dovoljenih meja onesnaževanja zraka ne presegajo tako zelo in jih bo mogoče kmalu znižati, pomagala pa bo tudi zvezna vlada.



»Prepovedi so mogoče in jih je mogoče uresničevati z izogibanjem nesorazmernih učinkov,« je povedal predsedujoči sodnik Andreas Korbmacher. »Pravila Evropske unije zahtevajo njihovo izvedbo v mestih, če ni drugih učinkovitih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja.« O čistem zraku se ni mogoče pogajati, so pred zgradbo sodišča danes opoldne sporočali protestniki organizacije Greenpeace, zadovoljni so tudi v Deutsche Umwelthilfe (DUH), ki je sprožila tožbe. »To je za nas popolna zmaga, sodišče nas je podprlo pri vseh pomembnih vprašanjih,« je medijem povedal njen predsednik Jürgen Resch. »Od avtomobilske industrije zdaj pričakujemo nadgradnjo avtomobilov, od zvezne vlade pa pravila, ki bodo mestom omogočila izvajanje prepovedi.«

»Drvimo v velikanske probleme«

Pri tem se predsednik DUH celo tika z zelenim ministrskim predsednikom dežele Baden-Württemberg Winfriedom Kretschmannom, ki je, čeprav izhaja iz največje nemške okoljevarstvene stranke, nasprotoval lokalnim prepovedim z argumentom, da so takšne odločitve naloga zvezne vlade. Resch je njega in druge nemške politike že prej obtoževal, da so marionete dizelske industrije. Visoke koncentracije dušikovih oksidov, ki ga v nesorazmerni količini izločajo dizelski motorji, so značilne za številna nemška mesta, a prav Stuttgart najbolje ponazarja nemško dilemo.

Tamkajšnja merilna postaja Neckartor velja za najbolj onesnaženo točko v državi, a domovina Daimlerja, Boscha in drugih podjetij velik del svojega izjemnega blagostanja lahko pripiše prav avtomobilski industriji. Sedanje težave zaradi uporabe dizla so se sicer začele na Spodnjem Saškem, saj so velikopotezno goljufanje z merjenjem dizelskih izpustov najprej odkrili v podjetju Volkswagen, a se je afera kmalu razširila tudi na druge nemške in tuje proizvajalce dizelskih vozil.



Okoljevarstvene organizacije in drugi že zahtevajo modre ekološke nalepke za dizelska vozila, drugi pričakujejo, da se bo nemška vlada zavzela za nadgradnjo dizelskih motorjev, ki jo unija CDU, CSU in SPD omenjajo tudi v koalicijski pogodbi, najbrž na račun proizvajalcev. »Vozniki imajo več mesecev odloga, računam, da bodo prve prepovedi vožnje nastopile v pol leta,« je na n-tv povedal Ferdinand Dudenhöffer z instituta CAR na univerzi Duisburg-Essen. »Vrh o dizlu ni prinesel ničesar, drvimo v velikanske probleme.« Claudia Kemfert z berlinskega inštituta DIW pa upa, da bo zdaj konec politične zaščite za avtomobilsko industrijo. »Politiki in avtomobilske družbe morajo končno ukrepati.« Dizelske izpuste samo v Nemčiji krivijo za več tisoč prezgodnjih smrti, čeprav prometni izvedenci navajajo, da se je onesnaženost z ogljikovim dioksidom lani v Nemčiji zmanjšala.

Nepredvidljive obremenitve gospodarstva

Tudi rimska županja Virginia Raggi napoveduje izgon dizelskih avtomobilov iz italijanske prestolnice najpozneje do leta 2024, najprej za zasebne avtomobile, predstavniki nemškega gospodarstva pa opozarjajo pred nepredvidljivimi obremenitvami gospodarstva. Predsednik nemške obrtne zbornice Hans Peter Wollseifer je mesta in občine že pozval k zadržanosti pri razglašanju prepovedi, ki so po njegovem prepričanju »masivni posegi v lastniške pravice, mobilnost in svobodo poklicnega delovanja«.

Zaradi ugodne cene dizla in nekdanjega prepričanja, da gre za čistejše gorivo, nemški obrtniki in drugi gospodarstveniki večinoma vozijo prav dizelske kombije in druga vozila, pred ovirami za njihovo delo svarijo tudi predstavniki dostavljavcev paketov. Izjeme za obrtnike in druge je omenjal že predsednik leipziškega sodišča Andreas Korbmacher, ne pa tudi finančnih poravnav. »Nekatere izgube je treba sprejeti.«

Ob grožnjah delnih prepovedi vožnje za dizelske avtomobile se v Nemčiji že razvnemajo politični prepiri. Po mnenju liberalnega voditelja Christiana Lindnerja je to udarec svobodi in lastništvu, zeleni voditelj Cem Özdemir pa skupaj z drugimi obtožuje bavarskega krščanskosocialnega voditelja Alexandra Dobrindta, ki je do pred kratkim opravljal naloge zveznega ministra za promet. Afera Volkswagen je že stara več kot dve leti, vlada bi se lahko bolje pripravila na njene posledice, pravijo kritiki.