Neskončna človeška cena evropsko-turškega begunskega dogovora

18. marca bosta minili dve leti od podpisa tako imenovanega evropsko-turškega begunskega dogovora, s katerim je Bruselj za šest milijard evrov in nekaj političnih koncesij usodo stotisoče beguncev porinil v roke Turčije, države, ki gosti največ beguncev na svetu. Tri milijone in pol.



Le nekaj dni po podpisu evropsko-turškega dogovora se je zaprla balkanska begunska pot oziroma humanitarni koridor, po katerem je v letu 2015 in v prvih treh mesecih leta 2016 v Evropsko unijo vstopilo več kot milijon beguncev in migrantov – sicer manj, kot jih še danes, denimo, gosti Libanon, ki je imel pred začetkom vojne v Siriji le nekaj več kot štiri milijone prebivalcev.

Rez je bil oster in nenaden – to je bil neposredni dokaz, da so turške oblasti ves čas – tako ali drugače – »nadzorovale« begunske in migrantske poti proti Evropi. A za evropske in seveda tudi slovenske birokrate turška neposredna povezanost s tihotapljenjem ljudi ni bila nikakršna ovira. Nasprotno. Politični oportunizem Bruslja in Ankare je veliko človeško tragedijo še zaostril.



Ujeti



Na vzhodnih egejskih otokih (Lezbos, Samos, Kos, Leros, Hios …), ki so bili ključna vstopna točka vstopa v EU, je ostalo ujetih več deset tisoč beguncev. Tisoči so ostali ujeti na grški celini, predvsem v Idomeniju ob makedonski meji. Številni ljudje na begu so se znašli za novimi zidovi in bodečimi žicami, ki so v obdobju odprtega balkanskega koridorja zrasli na mejah. Denimo na madžarsko-srbski, madžarsko-hrvaški in tudi na slovensko-hrvaški meji.

Odločitev Bruslja, da usodo beguncev proda na odprtem bazarju velike človeške tragedije in, posledično, predvsem Grčijo spremeni v človeško deponijo, je zapečatila usode tisočih in tisočih beguncev, ki so le za nekaj dni – ali celo le za nekaj ur – zamudili trenutek, ko je bilo iz grških otokov še mogoče razmeroma varno čez Balkan potovati proti srednji in severni Evropi.



Begunci na improviziranem mejnem prehodu vstopajo iz Grčije v Makedonijo. Prehajanje organizirajo in nadzorujejo policisti in vojaki iz obeh držav. Foto: Jure Eržen/Delo

Evropsko-turški dogovor je glavnino migracij proti Evropi spet preusmeril proti Severni Afriki in Sahelu. To je v Libiji, padli državi, kjer EU za zadrževanje ljudi na afriških obalah neposredno plačuje prav tiste libijske milice, ki hkrati nadzirajo tako trgovino z ljudmi in sužnjelastniška taborišča kot lokalno obalno stražo, povzročilo popoln kaos. Število trupel v Sredozemlju, množičnem grobišču, se je leta 2016 zato močno povečalo. Preseglo je srhljivo število 5000.

Dve leti po sprejetju dogovora o zaprtju balkanske begunske poti je – za begunce in migrante – stanje še bolj kaotično in tragično. Na grških otokih je v tako imenovanih sprejemnih centrih, dejansko pa koncentracijskih taboriščih našega časa, ujetih 13.000 ljudi. Pot naprej proti Atenam lahko nadaljujejo le »najbolj ranljivi«.

Razmere v močno prenaseljenih taboriščih so, o tem sem se ničkolikokrat prepričal na lastne oči, grozljive. Zaradi izjemno počasnih azilnih postopkov, ki so v svojem jedru usmerjeni k zavračanju, ljudje izgubljajo upanje – edino življenjsko gonilo silo.



Begunci iz begunskega centra vstopajo na prvi jutranji vlak proti Srbiji. Foto: Jure Eržen/Delo

Begunci so na velikem splavu meduze prepuščeni samim sebi. Veliko je spolnega nasilja, alkohola in psiholoških težav. Razmere so se še dodatno zaostrile po tem, ko je po ukazu iz Bruslja nadzor nad nekdanjimi vročimi točkami (hot-spots) in celotno begunsko-migrantsko infrastrukturo avgusta lani prevzela grška vlada.

»Politika zadrževanja beguncev je grške otoke, nekoč simbol upanja in solidarnosti, spremenila v odprte zapore, kjer so življenja beguncev za več mesecev zamrznjena, kar povzroča dodatno trpljenje,« pravi Gabriel Sakelaridis, direktor grške pisarne Amnesty International. Ta skupaj z vrsto drugih nevladnih organizacij zahteva, da grška oblast nemudoma odpre otoke in ljudi, s pomočjo Evropske unije, pripeljejo na varno celino. »Ljudje, ki iščejo zaščito pred vojno in zlorabami, se na grških otokih ne bi smeli počutiti ogrožene. Grške in evropske oblasti bi morale skupaj povrniti dostojanstvo in človečnost ljudem, ki iščejo zaščito, hkrati pa začeti razkosavati politiko zadrževanja, ki povzroča strahovito trpljenje,« pravi Eva Cossé, raziskovalka v grški podružnici organizacije Human Rights Watch.

Podobno razmišlja tudi Marta Welander, direktorica Refugees Rights Europe, ki pravi, da so razmere na grških otokih na točki preloma. »Razseljeni ljudje so na grških otokih vsak dan izpostavljeni kršenju človekovih pravic in podstandardnim humanitarnim razmeram. Potrebna je urgentna akcija grške vlade in Evropske unije, da ljudem, ujetim na otokih, povrnejo človekove pravice,« dodaja Welanderjeva.