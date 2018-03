Neuspešen tudi tretji poskus izvolitve predsednika Katalonije

M. Č., STA

Barcelona - Katalonska skrajno leva stranka CUP je danes preprečila tretji poskus izvolitve novega predsednika Katalonije v regionalnem parlamentu. Tik pred glasovanjem o kandidatu Jordiju Turullu je namreč sporočila, da se bo glasovanja vzdržala, tako da Turull ni mogel dobiti potrebne večine 68 glasov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

O kandidaturi Turulla, kandidata neodvisnosti Katalonije naklonjene liste Skupaj za Katalonijo (JxCAT) bivšega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, naj bi znova glasovali v 48 urah.

Po ocenah poznavalcev obstaja le malo možnosti, da bi na glasovanju v soboto dobil podporo navadne večine. Pričakovati je namreč, da se bo neomarksisitična CUP tudi v soboto vzdržala glasovanja, saj Turull pripada desnemu konservativnemu bloku in je blizu politikom, ki so vpleteni v korupcijo, je za APA dejal Miquel Molina, namestnik odgovornega urednika katalonskega dnevnika La Vanguardia.

Njegova izvolitev je negotova tudi zato, ker bo v petek zaslišan pred sodnikom v Madridu zaradi sodelovanja v prizadevanjih za neodvisnost Katalonije. To pomeni, da bi se lahko sodnik odločil, da zanj uvede pripor. V tem primeru ne bi mogel biti predsednik Katalonije.

Španske oblasti so prejšnjo katalonsko vlado po oktobrskem referendumu o neodvisnosti Katalonije odstavile in v skladu s 155. členom ustave prevzele upravljanje te avtonomne španske pokrajine. Na decembrskih regionalnih volitvah so nato znova zmagali zagovorniki neodvisnosti, ki imajo tako v katalonskem parlamentu večino.

Kandidat za predsednika je bil sprva znova odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo, a je odstopil od ponovne kandidature, da bi odpravil politični zastoj, v katerem se je znašla katalonska politika. Kandidaturi se je nato odpovedal še priprti zagovornik neodvisnosti Jordi Sanchez.