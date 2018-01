V Kosovski Mitrovici ubili srbskega politika

Šp. B., STA

Kosovska Mitrovica − Neznani storilec je danes malo po osmi uri zjutraj v Kosovski Mitrovici streljal na znanega srbskega politika Oliverja Ivanovića in ga ubil. Strelski napad se je zgodil pred pisarno civilne iniciative Srbija, demokracija, pravda, katere vodja je bil Ivanović. Ivanovića je zadelo vseh pet strelov, umrl je v bolnišnici.

Pojavila so se prva ugibanja o tem, kako je deloval storilec. Na pištolo je imel domnevno nameščen dušilec, streljal pa je iz premikajočega se vozila. Nedaleč stran so namreč našli goreč avtomobil znamke opel astra, kar kaže na to, da storilec po streljanju ni hotel puščati sledi in je zato namerno zažgal vozilo.

Srbski predsednik Aleksander Vučić je za danes sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost, v Beograd pa se bodo iz Bruslja vrnili srbski pogajalci, ki bi se morali danes sestati s predstavniki Prištine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

64-letnega Ivanovića je leta 2016 sodni svet misije EU na Kosovu Eulex obsodil na devet let zapora zaradi vojnih zločinov nad albanskim prebivalstvom leta 1999. Spoznali so ga za krivega spodbujanja pobojev civilistov, ki so jih srbske paravojaške sile aprila 1999 zajele v Kosovski Mitrovici. V priporu je preživel dve leti, aprila lani pa so ga izpustili.

Nekdanji srbski državni sekretar za Kosovo Ivanović je bil sicer prvi kosovski Srb, proti kateremu je na sodišču Eulexa potekal proces zaradi suma vojnih zločinov nad albanskim prebivalstvom. Po koncu vojne na Kosovu je bil Ivanović ključni sogovornik zveze Nato, Združenih narodov in EU in je veljal za zagovornika dialoga med Srbi in Albanci na Kosovu.