Nizozemska uradno umika veleposlanika iz Turčije

Ka. M., STA

Haag – Nizozemska je danes sporočila, da umika svojega veleposlanika iz Turčije, poleg tega pa Ankari ne bo dovolila, da na Nizozemsko pošlje svojega. Odnosi med državama so tako po prepovedi nizozemskih oblasti, da bi se turška ministrica lansko pomlad udeležila zborovanja v podporo turškemu referendumu na Nizozemskem, dosegli novo dno.

Kljub nedavnim pogovorom med državama »se nam ni uspelo dogovoriti o poteku normalizacije odnosov,« je v izjavi sporočil nizozemski zunanji minister Halbe Zijlstra. Nizozemska vlada se je tako odločila, da »uradno umakne veleposlanika Nizozemske v Ankari, ki v Turčijo nima dostopa že od marca 2017«, je dodal v izjavi. »Dokler Nizozemska ne bo imela veleposlanika v Turčiji, ne bo izdala dovoljenja, da bi novi turški veleposlanik prevzel dolžnosti na Nizozemskem,« še piše v izjavi zunanjega ministrstva, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Odnosi med Turčijo in Nizozemsko močno zaostreni že skoraj leto dni

Odnosi med državama so se izrazito poslabšali, ko je Nizozemska marca lani iz države izgnala turško ministrico za družino Fatmo Betul Sayan Kaya. Ta je namreč kljubovala prepovedi nizozemskih oblasti, da bi se udeležila zborovanja nizozemskih državljanov turškega porekla v podporo referendumu, na katerem so Turki aprila potrdili razširitev pooblastil turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana.

V Rotterdamu so izbruhnili protesti, ko so jo pospremili iz države, preden bi utegnila nagovoriti udeležence zborovanja. Predstavniki turških oblasti so od nizozemskega premiera Marka Rutteja zahtevali opravičilo za tovrstno ravnanje z ministrico in so nizozemskemu veleposlaniku, ki je bil takrat v tujini, onemogočili povratek v Turčijo.

Turški predsednik na avdienci pri papežu

Nizozemska je svojo odločitev naznanila na dan, ko se turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan mudi v Rimu. Papež Frančišek je namreč turškega predsednika danes prvič po vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Tručijo in Svetim sedežem leta 1960 sprejel v Vatikanu. V ospredju približno uro trajajočega srečanja je bilo vprašanje statusa Jeruzalema. Ob obisku Erdoğana, ki se bo v Rimu sešel tudi z italijanskim političnim vrhom, veljajo močno poostreni varnostni ukrepi.

Obisk turškega predsednika v Rimu spremljajo protesti Kurdov. Izbruhnili so tudi spopadi s policijo. Foto: Andreas Solaro/AFP