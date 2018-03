Nosilka pozitivnih procesov na Balkanu

Nova makedonska vlada postaja nosilec pozitivnih političnih procesov na Balkanu. Zoran Zaev poskuša razvijati tudi partnerstvo z državljani, ki delo vlade ocenjujejo pozitivno. Se je pa Zaev znašel na zatožni klopi zaradi domnevne korupcije.



Vlada razvija partnerstvo z državljani s sloganoma Vlada za državljane in Ena družba za vse. S ciljem demokratične obnove družbe je vlada, ki napoveduje ničelno toleranco do korupcije in kršitev človekovih pravic, organizirala javno razpravo o pravosodni reformi. Nova izvršna oblast se tudi zaveda, da država lahko deluje uspešno, če bo razvila dobre odnose z vsemi petimi sosedami, njena prizadevanja za to pa vsaj deklarativno podpirata tudi Bruselj in Washington.



Premier obtožen korupcije



Zoran Zaev je pozval k sodelovanju in partnerstvu za Makedonijo tudi največjo opozicijsko stranko VMRO-DPMNE, da bi v državi dosegli soglasje o najpomembnejših vprašanjih, kot sta približevanje EU in Natu. Premier je obnovil odnose z Bolgarijo s podpisom sporazuma o dobrih sosedskih odnosih med državama, skupaj z Grčijo pa išče kompromisno rešitev za spor o imenu, medtem ko je odnose z Albanci izboljšal z nadgradnjo uporabe albanskega jezika.



Makedonski in grški premier, Zoran Zaev in Aleksis Cipras veljata za politika brez hipotek iz preteklosti, kar naj bi bilo v prid končni rešitvi spora med Skopjem in Atenami. Kompromisu nasprotujejo številni Grki in Makedonci. Senco dvoma o računu Zaeva je vnesel sodni proces proti premieru, ki ga obtožnica bremeni, da je kot bivši župan Strumice leta 2013 prejel okoli 160.000 evrov podkupnine od lokalnega poslovneža, ki je kupil zazidljivo zemljišče.



Državna tožilka Valentina Bislimovska je poudarila, da bodo dokazali, da je Zaev v času, ko je bil župan Strumice, prejel podkupnino in da je kriv. Državno tožilstvo želi v procesu uporabiti posnetek pogovora Zaeva s poslovnežem, a njegov odvetnik temu nasprotuje, češ da to ni verodostojen dokaz. Premier je napovedal, da bo dokazal, da so obtožbe o prejetju podkupnine absurdne. Zaev tudi trdi, da gre za zlonamerne obtožbe, s katerimi ga poskušajo izključiti iz politike. Po njegovih navedbah je poslovneža prosil za donacijo pri gradnji cerkve, ne za podkupnino.



Ljudje zaupajo v prihodnost



Po rezultatih javnomnenjske raziskave mednarodnega inštituta Ifimes podpira vstop Makedonije v EU kar 83 odstotkov anketirancev, vstop v Nato pa 71 odstotkov. Na vprašanje, ali se jim zdi Grčija prijateljska država ali ne, je 41 odstotkov odgovorilo pozitivno, 33 odstotkov pa negativno. Reševanje spora o imenu med Atenami in Skopjem jih podpira 63 odstotkov, proti kakršnemukoli kompromisu z Grčijo pa je presenetljivo le enajst odstotkov anketirancev.



Delo vlade pozitivno ocenjuje 59 odstotkov vprašanih, negativno pa 25 odstotkov. Večini se je zameril predsednik države, kajti delovanje Gjorgea Ivanova je pozitivno ocenilo le 14 odstotkov, negativno pa kar 70 odstotkov anketirancev. V javnosti ima velik ugled posebno javno tožilstvo na čelu s Katico Janevo, ki ga podpira 78 odstotkov, medtem ko njegovemu delu nasprotuje 14 odstotkov anketirancev. Večina anketiranih podpira tudi sprejetje zakona o uporabi albanskega jezika. Čeprav večina meni, da je rekonstrukcija vlade nujna, optimistično gleda na prihodnost države.