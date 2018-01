Nova češka vlada bo odstopila

L. Z., STA

Praga − Nova češka vlada pod vodstvom premiera Andreja Babiša je danes privolila, da bo odstopila, potem ko ji v parlamentu v torek niso izglasovali zaupnice. Babiš je dodal, da bo za srečanje zaprosil predsednika države Miloša Zemana, da mu osebno izroči odstop, poroča tiskovna agencija Reuters.



Zeman je sicer že napovedal, da bo Babišu, ki vodi manjšinsko vlado, če ne bo dobil zaupnice, znova poveril sestavo vlade, saj je njegova stranka Ano zmagala na parlamentarnih volitev oktobra lani. Zemanov tiskovni predstavnik je sporočil, da bo Zeman do konca tedna sprejel njegov odstop.



Vlada bo po odstopu opravljala dolžnosti, saj bi se lahko pogajanja za oblikovanje nove vlade zavlekla v več tednov ali celo mesecev, saj Babiš podpore pri drugih parlamentarnih strankah nima. Pogajanja bi se lahko zavlekla tudi zaradi možnosti, da Zeman v drugem krogu predsedniških volitev, ki bodo 26. in 27. januarja, ne bo znova izvoljen. Ankete namreč zmago napovedujejo akademiku Jiriju Drahošu, poroča STA.



Babiš pod pritiskom



Liberalni populistični milijarder Babiš je pod pritiskom, saj mu policija očita, da je vpleten v poneverbo subvencij Evropske unije. Nepravilnosti pri gradnji počitniškega naselja Štorkljino gnezdo je medtem ugotovil tudi evropski urad za boj proti korupciji (Olaf). Premieru zaradi afere med drugim grozita odvzem poslanske imunitete in kazenski pregon.



O odvzemu imunitete bo parlament glasoval v petek, še poroča Reuters.