Nova evropska pomoč za begunce v Grčiji

Boljša integracija beguncev v grško okolje je razlog, da je Evropska unija v začetku tedna Grčiji odobrila novih 180 milijonov evrov takojšnje pomoči. Atene naj bi po trditvah Bruslja za upravljanje begunske krize, pomoč beguncem in zaščito zunanjih meja EU skupaj dobile že skoraj 1,5 milijarde evrov.

»Tudi v prihodnje se bomo odločno zavzemali za to, da bi beguncem v Grčiji omogočili normalno, človeka vredno življenje in da bi spodbudili njihovo integracijo tako v lokalno gospodarstvo kot v širše družbeno okolje,« je v Atenah, po pogovoru z grškim ministrskim predsednikom Aleksisom Ciprasom dejal evropski komisar za zaščito pred krizami Hristos Stilianides. Do zdaj je menda Grčija po podatkih evropske komisije v grških mestih zagotovila že več kot 23.000 prebivališč za begunce, do konca leta pa jih pričakujejo najmanj 27.000.

V sodelovanju z OZN

Gre za program nujne pomoči pri integraciji in namestitvi, znan s kratico »Estia« (Emergency Support to Integration and Accomodation), ki že vse od začetka lanskega leta poteka v sodelovanju z Združenimi narodi.

Zaradi izjemno zapletenih razmer, begunske krize in navala beguncev se je evropska komisija že marca 2016 odločila za program takojšnje pomoči, ki naj bi jo EU omogočila najbolj prizadetim članicam. Grčija je po podatkih evropske komisije do zdaj, brez tokrat odobrenih 180 milijonov evrov, za reševanje problemov z begunci dobila že 605,3 milijona evrov neposredne pomoči, celotna vsota, skupaj s programom za obvladovanje migrantskih tokov in za zaščito evropskih zunanjih meja, pa naj bi po trditvah bruseljskih virov že dosega približno 1,5 milijarde evrov.

Stanovanja za polovico beguncev

Po programu »Estia« naj bi se vsi begunci, kar velja zlasti za družine z otroki, ko enkrat dobijo dovoljenje za bivanje, preselili v stanovanja in tako zapustili taborišča, v katerih marsikje še vedno vladajo nevzdržne razmere. Stanovanja za vse sprejete begunce, ki naj bi se čim prej integrirali v grško družbo, bodo menda zagotovili predvsem v Atenah, pa tudi v različnih srednje velikih grških mestih, na otoku Kreti in tudi na turistično razvpitem Rodosu.

Program, ki od konca leta 2016 poteka v sodelovanju z Združenimi narodi, večinoma že ves čas subvencionira predvsem Evropska unija. V Grčiji je še vedno čez 60.000 beguncev in migrantov, do konca leta pa naj bi jih po tem programu dobilo stanovanja skoraj polovica.