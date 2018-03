Nova priseljenska politika ali zgolj novi minister?

Komaj dober teden je minil, odkar je prejšnji (do lanskega­ decembra) bavarski deželni premier Horst Seehofer v novi veliki nemški vladajoči koaliciji­ zasedel položaj zveznega ­notranjega in domovinskega ­ministra, že je poskrbel za kar dva odmevna pretresa.

Prvega je sprožil z izjavo, »da islam ne sodi v Nemčijo«, drugega pa minulo nedeljo z intervjujem za Welt am Sonntag, v katerem je dejal, da bi morala Nemčija kljub schengenskim sporazumom odločno okrepiti nadzor na svojih mejah, ki bi morale ostati zaprte. In to ne le začasno, kot Nemci v skladu s schengenskim dogovorom in z vsakokratnim »izjemnim« podaljševanjem zapore zdaj počno podobno kot naši severni sosedi Avstrijci in še nekatere članice schengenskega območja, ampak za stalno oziroma dokler ne bodo zunanje meje EU ustrezno zavarovane.

Tudi za EU tvegane izjave

Prvo izjavo novega notranjega ministra, da islam ne sodi v Nemčijo, čeprav v državi (uradno) živi najmanj štiri milijone muslimanov, je morala takoj po imenovanju nove koalicijske vlade popravljati sama kanclerka Angela Merkel. Čeprav je bilo že med skoraj šestmesečnimi pogajanji o novi veliki nemški »črno-rdeči« koaliciji obeh desnih krščanskih strank (Seehoferjeve deželne bavarske Krščanskosocialne unije in vsenemške kanclerkine Krščanskodemokratske unije) z nemškimi socialdemokrati (SPD) jasno, da so stališča sestrskih krščanskih strank CDU/CSU do priseljevanja zelo različna, je izjava zvenela preveč zaletavo in po svoje celo nevarno.