Novi avstrijski kancler gladi zamere z Merklovo

Sebastian Kurz v intervjuju za FAZ skeptičen do ločenega proračuna evrocone in vztrajanja pri politiki begunskih kvot.

D. S.

Avstrija se zavzema za drugačno Evropo. Zato je bil novi avstrijski zvezni kancler Sebastian Kurz prejšnji teden, kar je za dobrososedsko avstrijsko-nemško politiko nekoliko nenavadno, najprej na obisku pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu. Ta namreč na veliko govori o refromah Evropske unije. Pred današnjim obiskom v Berlinu, kjer se bo sestal s še vedno le poslovodečo kanclerko Angelo Merkel in novim predsednikom bundestaga Wolfgangom Schäublejem, je v novi avstrijski kancler intervjuju za FAZ najprej zgladil nekatere zamere, ki so se v zadnjem času pojavile med državama, nato pa med drugim povedal, kako si predstavlja tako drugačno Evropo.

Sebastian Kurz, ki je tudi predsednik nekoliko predrugačene krščansko-socialne Avstrijske ljudske stranke (ÖVP), vlado pa po novem vodi v koaliciji s skrajnodesničarskimi »svobodnjaki« (FPÖ), je prepričan, da bi morala biti Evropa predvsem bolj transparentna, konkurenčnejša in bolj subsidiarno organizirana. V nasprotju s francoskim predsednikom Macronom, ki predlaga skupni proračun tako imenovane evrocone in skupnega finančnega ministra, s čimer se načeloma strinjajo tudi v krščansko-socialni uniji (CDU/CSU) nemške kanclerke Merklove in v z njo za veliko koalicijo ta čas pogajajoči se socialdemokratski stranki (SPD), je novi avstrijski kancler Kurz skeptičen do takšnega predloga. Po njegovem bi morala biti EU v prihodnje predvsem bolj varčna in učinkovitejša.

Za bolj varčno EU

Njegova vlada bo zato, kot je dejal v intervjuju, nasprotovala napovedanemu povečanju finančnih obremenitev članic, kar se bo zgodilo po izstopu Velike Britanije iz povezave. Zato si bo v pogajanjih o novem »finančnem okviru« EU po letu 2020, ki se bodo začela že to pomlad, zavzemala za to, »da se ne bodo povečale obremenitve za takšne neto vplačnice v evropski proračun, kot je Avstrija«. Prednost imata po njegovem »varčevanje in debirokratizacija« povezave, ki naj se osredotoči na tesnejše povezovanje predvsem pri takšnih temah, kot so skupna zunanja politika, obramba, varnost in skupna zaščita zunanjih meja, medtem ko naj pri vseh drugih temah, ki jih lahko rešujejo države same, dosledneje uveljavi načelo subsidiarnosti.

Zaščita pred migranti

Pri migracijski oziroma priseljenski politiki, kjer se je Kurz, takrat še kot najmlajši evropski zunanji minister, večkrat sporekel z nemško kanclerko Angelo Merkel in njeno politiko odprtih vrat, je novi avstrijski kancler poudaril, da so »nemška stališča do beguncev danes bistveno bližja avstrijskim, kot je bilo to še pred dvema letoma«. Begunske krize po njegovem ni podcenila le Nemčija, je pa razveseljivo, da se številne države, kot je dejal v intervjuju, »zdaj že premikajo v pravo smer«.

Tudi evropska komisija je po njegovem razumela, da v EU potrebujemo predvsem »učinkovito zaščito zunanjih meja, ne pa le neprestanih razprav o delitvi beguncev znotraj Unije po sistemu kvot«. Povsem nesprejemljivo in »nepravično« je tudi to, da o tem, komu bo uspelo priti v Evropo, na koncu še vedno odločajo tihotapci, kar pomeni, da begunske krize še zdaleč nismo rešili.

Varnost kot prioriteta

Novi avstrijski kancler se je v intervjuju med drugim zavzel za večje upoštevanje stališč vzhodnoevropskih članic (ni nepomembno, da je nova avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl svoj prvi zunanjepolitični obisk namenila Slovaški, ki je članica višegrajske skupine), med prioritetami avstrijskega predsedovanja EU, ki se bo začelo v drugi polovici leta, pa je navedel tri.

Prva je varnost, »ki se začne pri boju proti radikalizaciji in terorizmu, konča pa pri zaščiti zunanjih meja in ustavitvi ilegalnega priseljevanja v Evropo«. Druga je subsidiarnost, »ki se mi zdi zelo pomembna, saj bi se morala Evropa odločneje osredotočiti na velike teme, manjše pa prepustiti nacionalnim državam in vladam, ki o njih lahko same in bolje odločajo«, tretja tema pa je digitalizacija, brez katere Evropa dolgoročno ne more ostati konkurenčna.