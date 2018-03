Novi kandidat za katalonskega predsednika Jordi Sanchez

Be. B., STA

Barcelona – Predsednik katalonskega parlamenta je za novega predsednika Katalonije predlagal priprtega zagovornika neodvisnosti te španske pokrajine Jordija Sancheza. Vlada v Madridu njegovi nominaciji nasprotuje, prav tako nima podpore skrajno levičarske stranke CUP, tako da je njegova izvolitev negotova. Parlament bo o njem razpravljal v ponedeljek.

Nominacija 53-letnega bivšega vodje civilnodružbenega gibanja ANC, ki je že več kot štiri mesece v priporu zaradi obtožb upora in vstaje med prizadevanji za neodvisnost Katalonije, bo verjetno še dodatno zaostrila napetosti med to pokrajino in špansko vlado.

Puidgemont bo Sancheza podprl

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je Sancheza uradno predlagal v ponedeljek. Pred tem je odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo, odstopil od ponovne kandidature za položaj, s čimer je hotel odpraviti zastoj, v katerem se je znašla katalonska politika. Puigdemont je dejal, da bo podprl Sancheza.

V odsotnosti Puigdemonta je Sanchez po navedbah poslancev kandidat z največ podpore. Sanchez ima podporo dveh od treh glavnih strank v katalonskem parlamentu, ki zagovarjajo neodvisnost pokrajine – Puigdemontove liste Junts per Catalunya in stranke ERC, nima pa podpore skrajno leve CUP.

V prvem krogu za izvolitev potrebuje absolutno večino 68 od 135 glasov, v drugem pa zadostuje navadna večina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.