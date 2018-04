Novi notranji minister je vznemiril socialdemokrate

Berlin - Nekdanji bavarski premier Horst Seehofer je od začetka begunske krize ostro napadal politiko odprtih vrat kanclerke Angele Merkel, kot novi nemški notranji minister pa hoče ukrepati. Predlagal je številne omejitve za priseljevanje družinskih članov beguncev s pravico do subsidiarne zaščite.

Konservativna Nemčija, prestrašena zaradi vzpona nacionalistov na zadnjih parlamentarnih volitvah, bi rada hitro omejila posledice gigantskega navala ljudi iz drugih kultur in ver, ki se že kažejo v nemški družbi.

Mnogi, ki so se zatekli v Nemčijo po letu 2015, se poskušajo integrirati v nemško družbo, veliko je tudi takšnih, ki se ne, in mediji so polni skrb zbujajočih poročil o porastu napadov z noži, ubojev in terorističnih napadov.