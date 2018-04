»Novičok je bil narejen v ruskem laboratoriju«

Britanski strokovnjaki so menda identificirali ruski laboratorij, od koder je domnevno prišel živčni strup novičok.

Be. B., STA

London – Po navedbah časnika The Times je menda strokovnjakom s pomočjo znanstvenih analiz in obveščevalnih podatkov uspelo identificirati ruski laboratorij, od koder je prišel živčni strup novičok, uporabljen v napadu na bivšega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala v začetku marca, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kot še navaja The Times, so strokovnjaki o tem skoraj stoodstotno prepričani. Prav tako časnik ni razkril svojega vira.

Tiskovni predstavnik britanske vlade poročanja časnika ni hotel komentirati. Britanski laboratorij Porton Down je pred kratkim poročal, da še ni znan natančen izvor novičoka.

Skripala in njegovo hčer Julijo so našli 4. marca nezavestna na klopi v angleškem Salisburyju. Po navedbah Londona sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok, razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi. Primer je povzročil veliko diplomatsko krizo med Zahodom in Rusijo.

Britanski zunanji minister Boris Johnson se je doma tudi znašel pod udarom kritik zaradi svojih očitkov na račun Moskve. Vodja laburistov Jeremy Corbyn je zunanjemu ministru očital, da bodisi javnosti ne seznani z vsem, kar ve, bodisi pretirava. Laburistka Diane Abbott je menila, da zavaja javnost. Johnson jima je odgovoril, da poskuša prvi mož opozicije diskreditirati Veliko Britanijo na enak način, kot to počne Rusija, še poroča DPA.

Britanska policija je javnosti prenesla sporočilo hčerke Sergeja Skripala, ki se je pred dobrim tednom zbudila iz kome. Julija Skripal sporoča, da se z vsakim dnem počuti bolje. »Hvaležna sem vsem, ki so pomagali pri mojem okrevanju, predvsem tistim, ki so nama z očetom prvi priskočili na pomoč, in zdravniškemu osebju, ki je bdelo nad nama,« je dejala.