Novo poglavje za Nemčijo, Francijo in EU

Macron in Merklova napovedujeta vrh o azilantski politiki in tesno sodelovanje pri drugih vprašanjih.

Berlin - Po novem nemškem zunanjem ministru Heiku Maasu je danes v Pariz pohitela tudi stara in nova kanclerka Angela Merkel. Sredi vse nevarnejših mednarodnih kriz s predsednikom Emmanuelom Macronom napovedujeta nemško-francoski vrh o azilantski politiki in tesno sodelovanje pri drugih vprašanjih.

Še pred junijskim vrhom Evropske unije se bosta Nemčija in Francija intenzivno ukvarjali s skupno politiko do azila, saj po prepričanju kanclerke Angele Merkel različne ureditve v posameznih članicah EU niso koristne. Merklova si že vse od izbruha begunske krize želi več evropske solidarnosti, a jo nekatere vzhodnoevropske države obtožujejo, da jo je poslabšala sama. Tudi te države se bodo najbrž strinjale z zahtevo po boljšem zavarovanju zunanjih meja in skupno strategijo do Afrike, za kar si bosta prizadevali Nemčija in Francija. »Kot Evropejci bomo nepremagljivi, če se ne bomo pustili razdeljevati,« je ocenila kanclerka.

Nemško-francoski vrh naj bi se v znamenju novega tesnega sodelovanja osrednjih evropskih držav, za katerega se Macron zavzema že od svojega nastopa, pogovarjali naj bi se tudi o gospodarskih in finančnih vprašanjih, poleg ministrov, pristojnih za ta vprašanja, pa bodo sodelovali tudi obrambni in zunanji ministri držav članic. Do sredine leta bodo poskušali v Berlinu in Parizu izdelati predloge za novo zastavitev EU. Francoski predsednik je spet spomnil na svoje predloge o skupnem proračunu v območju evra in finančnem ministru.

Po dolgem čakanju na nemško vlado se zdaj po njegovem prepričanju odpira novo poglavje. Nemški politiki so veseli novih francoskih zavzemanj za Evropo, a nekateri s kanclerko na čelu že poudarjajo, da se ne bodo mogli strinjati s pretakanjem denarja in varščin iz enih držav v druge brez primernih reformnih prizadevanj. Tudi Nemčija se zavzema za trajno stabilizacijo evrskega območja in izboljšanje konkurenčnosti v »geopolitičnem položaju, v katerem je multilateralnost pod pritiskom.« To je morda namig na nevarnost trgovinske vojne z ZDA.