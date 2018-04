O »galopirajočem odtujevanju« med Rusijo in Zahodom

Berlin – Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier Washington in Moskvo poziva k novi mirovni pobudi za Sirijo. »Velike sile nosijo večjo odgovornost, zdaj mora slediti prvi korak, to sta Putin in Trump dolžna svetu.« Naj bo zadoščenje, da »ta grozodejstva« ne ostanejo nekaznovana, še tako veliko, v sedmih letih sirskega konflikta prvič grozi resna nevarnost neposredne konfrontacije ameriške in ruske vojske na sirskih tleh.



»Povsem neodvisno od Putina ne smemo vse Rusije, države in njenih ljudi razglasiti za sovražnike,« je nemški predsednik poudaril v intervjuju za časopis Bild am Sonntag. »To je v nasprotju z našo zgodovino in preveč je na kocki.« Napad s kemičnimi strupi na nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji je skrb vzbujajoč, prav tako pa skrb vzbuja »galopirajoče odtujevanje« med Rusijo in Zahodom. Ve, kako je težko je premagovati takšna nasprotovanja, a po njegovem tudi v odnosih s težavnimi sosedi ne bi smelo prevladovati apokaliptično razpoloženje. Steinmeier poudarja tudi odgovornost nemške vlade za enotnost in pogajalsko sposobnost EU do Rusije, zato je po njegovem prepričanju treba tej državi vedno znova jasno pokazati posledice njenega obnašanja, k čemur spadajo tudi sankcije, ki so jih uvedli zaradi Krima in Vzhodne Ukrajine. A bi morali to delati v neposrednem dialogu.



Za »nov, močan vstop« v pogajanja o politični rešitvi sirske krize se zavzema tudi zunanji minister Heiko Maas in pri tem omenja lastne diplomatske kanale z Rusijo, skupaj s Francijo in drugimi vplivnimi državami pa želi sodelovati pri ustvarjanju mednarodnega formata za pospešitev političnega procesa.



Nemčija ni sodelovala pri zadnjih vojaških obračunavanjih s sirskim predsednikom Bašarjem el Asadom, obtoženim kemičnih napadov na lastno prebivalstvo. Poudarjali so, da so ZDA, Velika Britanija in Francija članice varnostnega sveta OZN, a je kanclerka Angela Merkel napad označila za potrebnega in primernega. V reviji Der Spiegel objavljena raziskava agencije Civey pa kaže, da ga skoraj šestdeset odstotkov Nemcev zavrača. Med njimi je še posebej velik delež volivcev Levice in Alternative za Nemčijo, območno pa prevladujejo vprašani iz vzhodnonemških dežel.