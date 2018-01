Obeta se napeto čakanje izidov

V petek in soboto se bodo na Češkem odločali, kdo bo naslednjih pet let vodil njihovo državo. Obeta se napet drugi krog volitev, v katerem se bosta spopadla zelo izenačena kandidata: zmagovalec prvega kroga, dosedanji predsednik države Miloš Zeman in drugouvrščeni, nekdanji predsednik Češke akademije znanosti Jiří Drahoš.

Javnomnenjske raziskave so pred prvim krogom napovedovale, da bo zmagovalca prvega kroga v zaključku premagal drugouvrščeni, ker se bodo v drugem krogu združili vsi nasprotniki sedanjega češkega predsednika, ki so med prvim glasovanjem razpršili svojo podporo med več kandidatov. Ti so po porazu sicer večinoma pozvali svoje volivce, naj glasujejo za Drahoša, toda v zadnjih dnevih je v anketah Zeman začel tako dohitevati svojega izzivalca, da si izidov glasovanja, ki se konča jutri, nihče ne upa več napovedovati.

»Češki volivci so enakomerno porazdeljeni med akademikom, ki obljublja boljše odnose z Evropsko unijo, in dosedanjim predsednikom države Milošem Zemanom, ki se je doslej na svojem položaju trudil vzpostaviti tesnejše stike s Kitajsko in Rusijo,« so pred dnevi ugotovili pisci agencije Reuters. Ti so so sedanje češke predsedniške volitve primerjali z zadnjim ameriškim bojem za položaj v Beli hiši, v katerem sta se spopadla Donald Trump in Hillary Clinton.

Češka Hillary

V komentiranem poročilu so o 73-letnem Zemanu, ki je v prvem krogu zmagal z 38,6 odstotka glasov, zapisali, da je z nasprotovanjem namestitvi muslimanskih pribežnikov privabljal skrajno desničarske volivce, hkrati pa si je prizadeval za toplejše odnose z Rusijo in Kitajsko ter bevskal na novinarje. »Češka Hillary« oziroma Zemanov 68-letni tekmec Drahoš, ki je v prvem krogu zbral 26,6 odstotka glasov, si je prislužil precej bolj umirjeno oceno britanske novičarske agencije: kandidat, ki so ga podprli liberalni volilci zaradi njegovega zavzemanja za večjo integracijo EU.

Sinoči sta se tekmeca še zadnjič spopadla pred televizijskimi kamerami, na prvem soočenju na začetku tedna pa je bil prepričljivejši veteran Zeman, ki se je bolje znašel v razpravi, ki ji je po mnenju večine analitikov manjkalo tako resnosti kot dobrega voditelja. Tako kot vse nedavne resne volitve po stari celini tudi te niso ostale brez obtožb o »ruskem vmešavanju« vanje. »Rusijo zanimajo naše volitve,« je za ameriški državni radio Svoboda povedal Drahoš, ki je med kampanjo večkrat obsodil Zemanovo nesprejemljivo politiko do Moskve. Zlasti na spletu se je res pojavilo kar nekaj lažnih novic o Drahošu, a doslej ni še nihče pokazal dokazov, da so imeli vmes res prste Rusi. Pred prvim krogom so se na nekaterih spletnih straneh pojavile neutemljene govorice, da je Drahoš sodeloval s tajno policijo. Nekdanjega znanstvenika, ki tako kot Zeman nasprotuje »prisilnim« evropskim kvotam za porazdelitev pribežnikov po državah EU, pa so prejšnji teden na spletnih omrežjih označili tudi za gorečega zagovornika politike dobrodošlice.

Andrej Babiš je včeraj odstopil s čela manjšinske vlade. Foto: David W. Cerney/Reuters

Tik pred drugim krogom volitev je dosedanji predsednik poskrbel za presečenje. V sredo je sprejel odstop manjšinske vlade nesojenega premiera Andreja Babiša, a njegovi ministrski izbranci med poslanci niso uspeli nabrati dovolj glasov podpore. Kakor je Zeman že prej napovedal, je češkemu bogatašu, ki mu nad glavo visijo obtožbe o korupciji in sodelovanju s tajnimi službami nekdanjega režima, podelil še en mandat, a je prelomil svojo obljubo, da bo Babiša imenoval za predsednika vlade šele takrat, ko bo zbral večinsko podporo v parlamentu. V sredo je sporočil: če ne bom izvoljen v drugem krogu predsedniških volitev, bom že februarja, še pred koncem svojega mandata, ki se zaključuje 8. marca, Babiša uradno razglasil za novega češkega premiera, pa čeprav njegove vlade ne bo podprla parlamentarna večina.

Na Zemanovo izjavo se je takoj odzval njegov tekmec Drahoš. Predsednika je obtožil, da je njegov način izbiranja nove vlade tako nedržavniški kot nedržavotvorni, saj napoveduje, da bo v primeru volilne zmage ravnal drugače, kakor če bo na volitvah izgubil. »Namesto da bi se zavzemal za koristi Češke republike, se zavzema za svoje, kar kot državnik ne bi smel početi. A to me v takšnem primeru, kot je Zeman, sploh ne preseneča,« je izjavil Drahoš. Priznal je, da bo imel zvezane roke, če bo zmagal na volitvah, Zeman pa bo še pred svojim odhodom s položaja imenoval novega premiera. Sam nasprotuje temu, da bi novi predsednik vlade postal nekdo, ki ga uradno preiskujejo zaradi domnevne goljufije pri razdeljevanju evropskih sredstev.