Obramba Selmayrja podnevi in ponoči

Bruselj – Čeprav je od imenovanja Martina Selmayrja na položaj generalnega sekretarja evropske komisije minilo že več kot mesec dni, se v bruseljskih krogih še vedno pojavljajo nova razkritja in konca razprave o kadrovskih kupčijah ni videti.



Očitno urejanje zadev v zvezi s Selmayrjem poteka še ob koncu tedna. Denimo: nekaj pojasnil v zvezi z imenovanjem je evropska komisija objavila kar v noči na nedeljo. Jedro zadnjega odziva so odgovori na 134 vprašanj evropskih poslancev, ki so zahtevali pojasnila o kočljivih temah o imenovanju Selmayrja. Skladno z vsemi pričakovanji je evropska komisija razložila, da je bilo vse v najlepšem redu.

To, da so Selmayra po uradnem postopku najprej imenovali za namestnika in nekaj minut pozneje še za generalnega sekretarja, naj bi bilo povsem običajno.