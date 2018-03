Obsodba Turčije, Sirije in Rusije ter opozorilo ZDA

Berlin – Čeprav gre Nemčiji­ zelo dobro, mnoge skrbi prihodnost, je poudarila kanclerka­ Angela Merkel. Vzrok za to je tudi po njenem mnenju begunska kriza, ki državo tako obremenjuje in razdvaja, da se lahko »banalen stavek zmogli bomo« znajde v središču nasprotovanja.

Krščanskodemokratska prvakinja, ki se ji je ustanovitev nove vlade posrečila šele 171 dni po volitvah, je navedla rekordno zaposlovanje ter rast davčne bere in investicij, med drugim v izobraževanje in raziskovanje, in to kljub temu, da že nekaj let ne ustvarjajo novih dolgov. Vodilni ekonomisti se strinjajo in tudi v prihodnjih mesecih pričakujejo visoko gospodarsko rast.

Tudi kanclerka je poudarila, da gre Nemčiji tako dobro kot še nikoli po združitvi, a je javna razprava v državi vse bolj groba in strahovi vse večji.