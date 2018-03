»Oče naroda« kandidira za predsednika države

Bivši črnogorski premier in predsednik države ter predsednik vladajoče Demokratske stranke socialistov Milo Đukanović se bo znova potegoval za položaj predsednika države. Njegov najresnejši nasprotnik je Mladen Bojanić, ki ga podpira večina opozicijskih strank.

Beli dim nad sedežem Demokratske stranke socialistov (DPS) se je dvignil v nebo sinoči, ko je glavni odbor vladajoče stranke predlagal Mila Đukanovića za predsedniškega kandidata. Najmočnejša črnogorska stranka je zadnja obelodanila ime svojega tekmovalca na predsedniških volitvah, ki bodo 15. aprila, kar je neobičajno za državo, v kateri je »oče naroda« še vedno voditelj številka ena.

Socialisti so prvič na trnih

Analitiki napovedujejo tako zmago Đukanovića v prvem krogu kot tudi možnost, da se bo v drugem krogu pomeril z bivšim poslancem Bojanićem, ki je napovedal predsedniško kandidaturo kot neodvisni kandidat. V DPS prvič niso prepričani v zanesljivo zmago, tako da pozorno spremljajo poteze opozicije, raziskujejo javno mnenje in pripravljajo vso razpoložljivo strankarsko infrastrukturo za predsedniško tekmo. Kljub trenjem v DPS vladajoča stranka razen Đukanovića nima kandidata, ki lahko homogenizira njeno volilno telo.

Đukanović je v Črni gori na oblasti več desetletij. Štirikrat je že bil predsednik črnogorske vlade, med letoma 1998 in 2002 pa tudi predsednik države. Po parlamentarnih volitvah leta 2016 je odstopil in položaj predsednika vlade prepustil svojemu tesnemu sodelavcu in nekdanjemu vodji črnogorske obveščevalne službe Dušku Markoviću. Čeprav je formalno sestopil z oblasti, je kot prvak DPS ohranil vse niti v svojih rokah. Kot svojega naslednika vidi Đukanovića tudi sedanji predsednik Filip Vujanović, ki se je sicer povzpel na najvišji položaj v državi s podporo socialistov.

Šest Đukanovičevih tekmecev

Z izborom svojega kandidata ni odlašala le DPS, temveč tudi opozicija, ki se je kar naprej sestajala na »skrivnih lokacijah«, ker se ni mogla dogovoriti za skupnega kandidata. Končni rezultat je, da gre opozicija v predsedniško tekmo s šestimi kandidati, Đukanoviće najresnejši protikandidat pa je Bojanić. Podpirajo ga Demokratska fronta (DF), Demokratska Črna gora, Socialistična narodna stranka (SNP) in gibanje Združena reformska akcija (URA). Bojanić je nekdanji član Pozitivne Črne gore, ki ga je izključila, v javnosti pa je znan kot zagovornik suverenosti in nasprotnik vstopa Črne gore v Nato.

V igri za predsednika so še neodvisni kandidat Vasilije Miličković, prvak Prave Črne gore Marko Milačić, predsednik Stranke pravice in sprave (SPP) Hazbija Kalač, poslanka Socialdemokratske stranke (SDP) Draginja Vuksanović in voditelj Združene Črne gore Goran Danilović. Čeprav bi lahko Bojanić pridobil največ opozicijskih volivcev, ima tudi zaradi opozicijskih tekmecev manjše možnosti v prvem krogu. Nesoglasja v opoziciji lahko vodijo tudi v zmago Đukanovića že v prvem krogu.

Ogrevanje za lokane volitve

Če bo zmagal, bo to njegov drugi predsedniški mandat in tretja vrnitev v državno politiko po umiku iz nje. V njegovem prvem predsedniškem mandatu so imeli Đukanovićevi svetovalci več politične moči kot ministri, ne glede na to, da ima po črnogorski ustavi predsednik zgolj obrobno in protokolarno vlogo. Kakor koli že, če se bo Đukanović vrnil v dnevno politiko, ne bo le nemi opazovalec dogajanj v državi, kot je bil Vujanović. Če bo zmagal, se bo vmešaval tudi v delo vlade, medtem ko ji bo Bojanić v primeru zmage nasprotoval, kar bi vneslo v črnogorsko družbo večjo dinamiko.

Predsedniške volitve bodo tudi ogrevanje za lokalne volitve, ki jih je Vujanović razpisal za 20. in 27. maj. Glavno bojišče bo v Podgorici. Politični analitiki ocenjujejo, da so se razmere od predhodnih volitev toliko spremenile, da tokrat volilnega rezultata ni mogoče napovedati.