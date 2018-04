Od Deutsche Posta kupili podatke o volivcih

B. F. Ž., STA

Berlin - Dve veliki nemški stranki, krščanski demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel in opozicijski liberalni demokrati (FDP), sta priznali, da sta pred lanskimi volitvami od Deutsche Post kupili podatke o volivcih. Ti sicer niso bili vezani na posameznika, a so bili vseeno zelo zgovorni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O kupovanju podatkov je poročal tednik Bild am Sonntag. Obe stranki sta navedbe potrdili, medtem ko se nemški logistični velikan Deutsche Post ni želel odzvati. Stranki naj bi za podatke plačali petmestno vsoto.

Do milijarde informacij

Nemški Tagesspiegel povzema, da je šlo za več kot milijardo posamičnih informacij, ki so bile sicer anonimizirane in jih torej ni bilo mogoče povezati s posameznikom. Zaradi velikega števila posamičnih informacij in njihovih kombinacij pa naj bi bilo mogoče ocenjevati naklonjenost strankam za posamične stavbe z najmanj šestimi gospodinjstvi.

Podatke je strankama prodala hčerinska družba Deutsche Post, Deutsche Post Direkt. V nemškem logistu so potrdili, da to podjetje shranjuje in obdeluje osebne podatke o posameznikih, a so zagotovili, da to počne »ob strogem spoštovanju zveznih pravil o varovanju podatkov«.

Do razkritja prihaja, potem ko je v zadnjih dneh ljudi po vsem svetu neprijetno presenetila zloraba podatkov, ki jih je podjetju Cambridge Analytica prodal Facebook in so bili nato uporabljeni v predvolilni kampanji za ameriške volitve in britanski referendum o izstopu iz EU.