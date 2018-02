Odločanje o pravici do izbire na smaragdnem otoku

Irska vlada pod vodstvom premiera Lea Varadkarja je v začetku tedna prižgala zeleno luč za razpis referenduma o spremembi zakonodaje, ki zadeva pravico do splava. Trenutna irska zakonodaja velja za eno najstrožjih v Evropi, prekinitev nosečnosti je bila desetletja prepovedana, od leta 2013 pa je dovoljena zgolj takrat, ko nosečnost ogroža materino življenje.

Irci bodo maja na referendumu odločali o razveljavitvi 8. ustavnega amandmaja, s spremembo zakonodaje - trenutno je govor o pravici do prekinitve nosečnosti v prvih treh mesecih - pa se bo Irska približala večini evropskih držav, v katerih se lahko ženske v zgodnji nosečnosti svobodno odločijo za splav. Sedanja prepoved abortusa namreč izhaja iz omenjenega 8. amandmaja, ki je bil dodan ustavi leta 1983 in enači življenje matere in zarodka.

Irsko ministrstvo za zdravje bo pripravilo nov predlog zakona pred referendumom, predvidoma bo sprememba zakonodaje stremela k uzakonjenju brezpogojne pravice do prekinitve nosečnosti v prvih 12 tednih. Predlog je ob koncu leta pripravil parlamentarni odbor za osmi amandma, potem ko so jeseni organizirali množične shode tako zagovorniki izbire (pro-choice) kot nasprotniki.



Irski premier Leo Varadkar je na ponedeljkovi tiskovni konferenci napovedal referendum o odpravi osmega amandmaja irske ustave, ki enači pravice matere in zarodka. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Tiskovna predstavnica organizacije Kampanja za pravico do splava (Abortion Rights Campaign) Clare Lanigan je za Delo povedala, da je to velika sprememba, ki bo nedvomno dober temelj za uresničitev končnega cilja Kampanje - pravice do varne in brezplačne prekinitve nosečnosti za vse ženske, ki se iz zdravstvenih ali drugih razlogov odločijo za to tudi po prvem trimesečju. Po podatkih Kampanje za pravico do splava vsak dan v tujini prekine nosečnost 10 do 12 Irk, z zaužitjem tabletke, ki jo naročijo prek spleta, pa doma dnevno prekine nosečnost približno pet žensk. Četudi natančnejših informacij v organizaciji nimajo, saj ni nujno, da ženske, ki se odpravijo na poseg v tujino, tam povedo domači naslov, z gotovostjo ocenjujejo, da letno v tujini prekine nosečnost vsaj 3000 Irk.

Po javnomnenjskih raziskavah si vse manj Ircev zatiska oči pred resničnostjo. Po tem, ko je bila leta 1992 odpravljena prepoved prekinitve nosečnosti v tujini - kriminalizirano je bilo celo posredovanje informacij o posegu -, ter po tem, ko so leta 2013 dovolili prekinitev nosečnosti, če je bilo ogroženo materino življenje, bi po podatkih Kampanje za pravico do splava razveljavitev 8. amandmaja podprlo več kot 75 odstotkov ljudi. Prav tako 60 odstotkov podpira pravico do splava v zgodnji nosečnosti (do 12. tedna), v poznejši pa bi si javnost želela več omejitev, kot je, denimo, okrnjeno psihično oziroma fizično zdravje matere zaradi nosečnosti.



Shod za pravico do splava v Dublinu. Foto: Paul Faith/AFP

Neizogiben razkol?

Pričakovano so liberalizaciji splava bolj naklonjeni mladi med 18. in 24. letom, medtem ko je med ljudmi, starejšimi od 65 let, delež podpornikov liberalizacije zakonodaje po navedbah Guardiana znatno nižji, 36-odstotni. Demografska in geografska neenotnost Ircev o vprašanju pravice do splava se kaže tudi v politiki. Nekdanji minister za zdravje in aktualni irski premier Varadkar je podporo liberalizaciji splava podkrepil z argumentom, da Irska »ne more več izvažati svojih težav«, njegovo jasno stališče pa je po pisanju britanskih medijev poglobilo razkol v vladajoči konservativno-krščanski stranki Fine Geal. Podobno je razklana tudi največja opozicijska stranka Fianna Fáil, četudi je njen vodja Micheál Martin, tako kot Varadkar, že podprl spremembo zakonodaje.

Neenotnostim navkljub je Clare Lanigan iz Kampanje za pravico do splava prepričana, da vprašanje liberalizacije naslavlja vse - podeželane, meščane, mlade in stare. Poudarila je, da je večina Ircev prijaznih in sočutnih, z iskreno željo, da bi bila ženskam v domači državi omogočena pravica do celostnega reproduktivnega zdravja.

Kakšna bo prihodnost Severne Irske?

Če oziroma ko bo Republika Irska (letos) spremenila zakonodajo, bo poleg Malte, kjer prekinitev nosečnosti ni dovoljena, ostala eden izmed redkih predelov Evrope s skoraj absolutno prepovedjo. V Kampanji za pravico do splava pozdravljajo brezplačne posege, ki jih od lanskega leta Severnim Irkam v Angliji omogoča državno zdravstvo, a poudarjajo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali prizadevanja za odpravo prepovedi na Severnem Irskem. Gre namreč za pravico do izbire, za enakopravnost. Za možnost ženske, da lahko v svoji državi svobodno odloča o lastnem telesu.