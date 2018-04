Odločitev glede Todorića bo znana 20. aprila

Be. B., STA

Zagreb - Na Westiminstrskem sodišču v Londonu se je danes začela obravnava o zahtevi Hrvaške za izročitev dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića. Ta je osumljen finančnih malverzacij v največji hrvaški družbi. Sodišče je po celodnevni obravnavi napovedalo, da bo odločitev objavilo 20. aprila. V veljavi ostajajo tudi vsi varnostni ukrepi proti Todoriću, so pa njegovi soprogi vrnili potni list.

Sodnica Emma Arbuthnot je danes zaslišala dve priči obrambe, ki sta govorili o povezanosti politike in gospodarstva na Hrvaškem. Todorićevi odvetniki so nasprotovali izročitvi nekoč najvplivnejšega hrvaškega poslovneža v njegovo domovino zaradi domnevnega političnega ozadja sumov, so iz Londona poročali hrvaški mediji.

Odvetniki so trdili, da obtožnica proti Todoriću ni utemeljena, ker da tožilstvo nima trdnih dokazov. Menili so, da bi lahko Todorić po izročitvi več let prestal v zaporu, preden se bi sojenje sploh začelo, in poudarili, da Todorić ne bi bil zmožen plačati varščine, ker je njegovo premoženje blokirano.

Odvetniki hrvaške države so zavrnili vse navedbe obrambe. Tudi na sodnico navedbe, da gre za politično motivirane sume, niso naredile močnega vtisa, je poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.

Po objavi odločitve 20. aprila bodo v sedmih dneh mogoče pritožbe, nato bodo možni nadaljnji postopki na angleških višjih sodiščih. Britanski strokovnjaki ocenjujejo, da bi bil lahko postopek zaključen v naslednjih treh do šestih mesecih, je še poročala N1. Tudi hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković je danes ocenil, da bi lahko postopek proti Todoriću potekal več mesecev, a manj kot leto dni.