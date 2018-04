Odločitev londonskega sodišča o izročitvi Todorića znana v ponedeljek

A. V., STA

Zagreb - Westiminstrsko sodišče v Londonu bo odločitev o zahtevi Hrvaške za izročitev dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića, ki je osumljen finančnih malverzacij v tej največji hrvaški družbi, objavilo v ponedeljek, ne v petek, kot je bilo sprva predvideno. Todorić je sicer od jeseni v Veliki Britaniji.

Sodnica Emma Arbuthnot je po sklenitvi obravnave 10. aprila napovedala, da bo svojo odločitev sporočila v petek, a so danes na sodišču pojasnili, da je objava odločitve prestavljena na ponedeljek, je danes poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.

Na odločitev sodišča bodo v sedmih dneh možne pritožbe, nato so možni nadaljnji postopki na angleških višjih sodiščih. Na Hrvaškem ocenjujejo, da bo celotni postopek ne glede na končni izid lahko potekal med tremi in šestimi meseci.

Todorićevi odvetniki so med obravnavo nasprotovali izročitvi nekoč najvplivnejšega hrvaškega poslovneža v domovino in so trdili, da obstaja politično ozadje v Todorićevem pregonu. Sodnico so poskušali prepričati, da obtožnica proti Todoriću ni utemeljena, ker da tožilstvo nima trdnih dokazov. Menili so, da bi lahko Todorić po izročitvi več let prestal v zaporu, preden bi se sojenje sploh začelo. Odvetniki hrvaške države so zavrnili vse navedbe obrambe.