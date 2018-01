Ohromljeni francoski zapori

Francoski pazniki so nezadovoljni in med drugim zahtevajo kadrovske okrepitve.

Pariz − Francoski pravosodni policisti so danes onemogočili dostop do več zaporov po vsej državi. Kot so pojasnili, gre za protest zaradi kadrovske podhranjenosti in pomanjkanja ustrezne opreme za obvladovanje najnevarnejših zapornikov.

Povod za proteste paznikov je napad Christiana Ganczarskega, nekdanjega člana teroristične skupine Al Kaida, ki je v četrtek v zaporu Vendin le Vieil na severu Francije s škarjami poškodoval tri paznike.

Ganczarski, nemški državljan poljskih korenin, je bil leta 2009 obsojen na 18-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v napadu na Džerbi leta 2002, v katerem je umrlo 21 ljudi. Kot piše tiskovna agencija Reuters, je paznike napadel razburjen zaradi novice, da ga nameravajo Francozi po izteku zaporne kazni izročiti ZDA, kjer bi mu sodili zaradi vpletenosti v napade 11. septembra 2001.

»Naše kolege vsak dan skrbi, da bodo tarča napada,« je občutja paznikov opisal sindikalist Jean-François Forget. Po poročanju tujih medijev pravosodni policisti zapora Vendin le Vieil zahtevajo odstop direktorja zapora, kamor nameravajo začasno namestiti tudi Salaha Abdeslama, enega izmed glavnih osumljencev napada novembra 2015 v Parizu, ki je zahteval več kot 130 življenj.