Opredeljevanje socialdemokratov do nove koalicije

Berlin – Nemški socialdemokrati (SPD) bodo danes pričeli z glasovanjem po pošti o vstopu v veliko koalicijo s konservativno unijo CDU/CSU. Več kot 463.000 članov stranke bo svoje glasove lahko oddalo do 2. marca. Vrh stranke je konec tedna izrazil prepričanje, da bodo njihov predlog kljub močnemu nasprotovanju zlasti pomladka SPD podprli.

»Priznanje, da smo se dobro pogajali, je vidno,« je v nedeljo dejala izbrana bodoča predsednica SPD Andrea Nahles na eni od konferenc za člane stranke v Severnem Porenju-Vestfaliji. Vrh stranke je v soboto začel s kampanjo pred glasovanjem o že tretji veliki koaliciji pod vodstvom kanclerke Angele Merkel. Na sedmih napovedanih regionalnih konferencah pa nameravajo člane stranke prepričati in ne pregovoriti, je pojasnila Nahlesova.

Podporo veliki koaliciji je medtem izrazila tudi večina socialdemokratskih županov največjih nemških mest. Kot je pisal nemški tednik Bild am Sonntag, kar 26 od 35 županov podpira vstop v koalicijo. Ostalih devet se jih ni opredelilo oz. so bili nedosegljivi. Kljub optimizmu v vrhu stranke pa vnovičnemu sklepanju velike koalicije ne manjka nasprotnikov. Trd oreh je zlasti vodja pomladka Kevin Kühnert, ki vztrajno nasprotuje veliki koaliciji, češ da bo stranka tako izgubila še več podpore.

Strah pred predčasnimi volitvami

V Severnem Porenju-Vestfaliji, kjer je največja deželna podružnica SPD, se je ta konec tedna pojavila tudi peticija proti veliki koaliciji, ki jo je podpisalo že več kot 400 članov. Vendar to ni prestrašilo vodstva, ki je med drugim mnenja, da bodo člani podprli koalicijo, saj se bojijo morebitnih predčasnih volitev. Stranki je namreč glede na najnovejše ankete podpora padla na 16 odstotkov, na predčasnih volitvah pa bi jih lahko prehitela celo skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je trenutno tretja največja stranka v zveznem parlamentu.

Odločitev o prihodnosti Nemčije je sedaj v rokah članov SPD, ki bodo danes pa do 2. marca glasovali o že tretjem vstopu v veliko koalicijo pod vodstvom Merklove. Rezultate bodo objavili predvidoma 4. marca, ko bodo razkrili tudi bodoče socialdemokratske ministre, čeprav se o njih že dlje ugiba. Med drugim naj bi trenutni vršilec dolžnosti predsednika SPD Olaf Scholz prevzel finančno ministrstvo, ni pa še jasno, kdo bi lahko postal zunanji minister. Sedanji zunanji minister Sigmar Gabriel namreč ne uživa več podpore v stranki.

Čeprav so si socialdemokrati v pogajanjih izborili kar šest ministrstev, med njimi tri pomembna – zunanje, finančno in za delo, pa nekateri še vedno niso zadovoljni s koalicijsko pogodbo. Glede na javnomnenjske raziskave sicer večina podpornikov SPD podpira ponovno veliko koalicijo. To bo že drugič, da bodo člani SPD glasovali o vstopu v veliko koalicijo. Na zadnjem takšnem glasovanju, leta 2013, je vstop v koalicijo z Merklovo podprlo približno 76 odstotkov članov.