Papež poslanico ob dnevu miru namenil beguncem

Ljubljana – Papež Frančišek je poslanico ob svetovnem dnevu miru, ki ga Katoliška cerkev zaznamuje 1. januarja, tokrat posebej namenil migrantom in beguncem. Pri reševanju izzivov migracij je po navedbah papeža treba delovati na podlagi štirih izhodišč – sprejemanja, varovanja, podpore in vključevanja, je pojasnil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

V dokumentu z naslovom Migranti in begunci – moški in ženske v iskanju miru je papež spomnil na več kot 250 milijonov migrantov po svetu, med katerimi je 22,5 milijona beguncev. Da bi našli kraj, kjer bi lahko živeli v miru, se mnogi med njimi podajajo na tvegana potovanja. Papež se zaveda, da sočustvovanje s trpečimi ni dovolj, pač pa bo treba narediti še veliko, preden se bodo lahko vrnili k mirnemu življenju in v miren dom. Čuti se, da je papež begunce in migrante osebno srečal, je poslanico na današnji novinarski konferenci komentiral Zore. Kot je opozoril, osebno izkustvo dostikrat manjka. »Ko srečaš te ljudi v osebnem stiku, najbrž začneš razumeti tudi papeža in njegov klic, da moramo biti do teh ljudi človeški, odgovorni, krščanski,« je pojasnil.

To velja tudi za voditelje držav, katere je papež v poslanici pozval, naj se na ta vprašanja odzovejo z vso modrostjo in skrbnostjo. Opozoril je, da »smo vsi ljudje člani ene družine in imamo iste pravice do uživanja zemeljskih dobrin.« Obenem pa je poudaril, da migranti in begunci ne prihajajo praznih rok, pač pa v družbo prinašajo veliko poguma, energije, sposobnosti in pričakovanj, »nekaj novega v našo včasih postarano in utrujeno družbo.« Po papeževih navedbah je pri spopadanju z izzivi, ki jih prinašajo migracije, treba delovati na podlagi štirih izhodišč. Prvo je sprejemanje, ki predvideva vzpostavljanje možnosti za zakonito vstopanje v države in prepoved vstopa nazaj v državo, kjer jim grozi preganjanje. Drugo izhodišče je varovanje, kar vključuje spoštovanje neodtujljivih pravic beguncev.

Tokratno poslanico ob svetovnem dnevu miru je papež Frančišek namenil beguncem. Foto: Tony Gentile/Reuters

Pritegniti k življenju družbe

Begunce je treba tudi podpirati pri razvoju – zlasti je treba mladim omogočiti izobraževanje. Četrto izhodišče pa je vključevanje. Begunce je treba v duhu medsebojnega bogatenja pritegniti k življenju družbe, je povedal Zore. Zore se je ob tem dotaknil tudi konkretnega primera Ahmada Šamija. Kot je dejal, bi bilo narobe, če bi vprašanje migrantov in beguncev v Sloveniji skrčili samo na vprašanje enega človeka. Kot je dejal, je papež v poslanici opozoril, da je treba za ljudi poskrbeti ustrezno njihovemu položaju. Ko gre za Šamija, Zore meni, da »mu ne bo nič hudega.«