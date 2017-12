Papež pozval k miru v Jeruzalemu in pomoči trpečim otrokom

V blagoslovu mestu in svetu je izrazil upanje za soobstoj Izraela in Palestine ter izpostavil trpljenje otrok po svetu.

Vatikan – Papež Frančišek je v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, pred množico vernikov na Trgu svetega Petra danes pozval k miru v Jeruzalemu in spomnil na trpljenje otrok na kriznih žariščih po svetu. Med drugim je omenil Sirijo, Irak in Afriko, pa tudi Venezuelo, Ukrajino in Severno Korejo.

Frančišek je v tradicionalni božični poslanici z balkona papeške palače v Vatikanu pozval k miru na Bližnjem vzhodu, kjer se zaostrujejo napetosti med Izraelci in Palestinci zaradi ameriškega priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela.

Prosil je za mir za Jeruzalem in Sveto deželo ter izrazil podporo vsem, ki želijo pomagati zagotoviti tej deželi slogo, pravičnost in varnost, na kar po papeževih besedah ta čaka že dolgo.

Papež upa, da bo med Palestinci in Izraelom »prevladala volja po obnovitvi dialoga in da bo končno mogoče izpogajati rešitev, ki bo omogočala miren soobstoj dveh držav«, Izraela in Palestine.

Izpostavil je tudi trpljenje otrok v Siriji, kjer je vojna »okrvavila deželo«, in v Iraku, ki je po papeževih besedah še vedno ranjen in razdeljen, prebivalstvo pa trpi zaradi lakote in širjenja bolezni.

Zavzel se je za pomoč afriškim otrokom, zlasti tistim iz najrevnejših držav, ter otrokom vsega sveta, kjer »miru in varnosti grozijo preteče napetosti in novi spori«.

Glede severnokorejske krize je dejal, da moli, da bi na Korejskem polotoku zmogli doseči obojestransko zaupanje. Zavzel se je tudi za umiritev družbenih napetosti v Venezueli. Mednarodno skupnost je prav tako pozval, naj ne preneha z napori, da bi ustrezno zaščitila manjšine v Mjanmaru in Bangladešu.

Poleg otrok, ki trpijo zaradi krize v Ukrajini in njenih težkih humanitarnih posledic, se je zavzel za vse revne otroke. Mnogim so po papeževih besedah ukradli otroštvo, nekatere pa celo rekrutirali za vojake.

Kakor že v pridigi med božično mašo v baziliki sv. Petra v Vatikanu v nedeljo je pozval k skrbi za begunce in migrante, zlasti otroke. Ti so bili po njegovih besedah prisiljeni zapustiti domovino, mnogi so potovali sami in bili zato lahka žrtev trgovcev z ljudmi.

Frančišek se je ob koncu blagoslova pred več deset tisoč verniki na Trgu svetega Petra zavzel za »bolj dostojen, bolj človeški svet za otroke danes in jutri«.

Božič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. Kristjani verjamejo, da je bil Jezus hkrati bog in človek. Z njegovim rojstvom naj bi se Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka ter mu pomagal, da se odreši.

Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ter ob svojem prvem javnem nastopu. Ritual papeškega blagoslova se je razvil v 13. stoletju in sodi med apostolske blagoslove.

Begunci in migranti kakor Jožef in Marija

Papež Frančišek je v pridigi med božično mašo v baziliki Sv. Petra v Vatikanu včeraj zvečer primerjal današnje begunce z Jožefom in Marijo, ki sta morala pred Jezusovim rojstvom prav tako zapustiti svoj dom.

»Toliko drugih stopinj je skritih v korakih Jožefa in Marije. Vidimo sledi celotnih družin, ki so prisiljene na pot v današnjem času. V številnih primerih je odhod navdan z upanjem v bodočnost, za številne pa ima ta odhod le eno ime – preživetje,« je med drugim dejal papež in dodal, da se resnična moč in svoboda pokažeta v čaščenju in pomoči šibkim in krhkim.

Papež je katolike po svetu pozval, naj ne zanemarijo trpljenja beguncev in migrantov.

Frančišek je okrog 1,3 milijarde katolikov po svetu pozval, naj ne zanemarijo trpljenja beguncev in migrantov, ki jih preganjajo z domov politiki, ki so za svojo oblast in premoženje pripravljeni prelivati nedolžno kri.

Papež je vstopil v baziliko Sv. Petra ob pol desetih zvečer, pred njim pa je šla procesija kardinalov in drugih visokih predstavnikov katoliške cerkve. Pred mašo je papež razkril lutko Jezusa dojenčka in s tem simbolično proslavil njegovo rojstvo, 11 otrok iz Evrope, Azije, Afrike in Latinske Amerike pa je položilo cvetje.

Pred božično mašo je papež pozval vernike, naj poiščejo sami pri sebi pravi smisel božiča, ki je darilo miru svetu in molil za osvoboditev ugrabljenih duhovnikov, nun in laikov, kakor tudi prizadetih v zadnjem velikem neurju na Filipinih.

V Sveti deželi leteos manj obiskovalcev

V Sveti deželi je tokratno praznovanje božiča malce bolj zadržano zaradi odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, ki je razjezila Palestince. Od začetka meseca je bilo v nemirih ubitih 12 Palestincev, nasilje pa je zajelo tudi Betlehem na Zahodnem bregu, kjer živi skupaj 50.000 kristjanov. V času letošnjih praznikov je občutno manj tujih obiskovalcev.

Tiskovna agencija dpa ob tem navaja statistiko izraelskega ministrstva za turizem, ki trdni, da v letošnjem letu pričakujejo 20 odstotkov več krščanskih romarjev kot leta 2016.

Je pa toliko bolj veselo v delih Sirije in Iraka, kjer je poražena Islamska država (IS). V sirskem Homsu kristjani letos prvič po dolgem času lahko slavijo božič, podobno tudi v iraškem Mosulu.