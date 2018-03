Parlament potrdil novo slovaško vlado

Ka. M., STA

Bratislava – Novi slovaški premier Peter Pellegrini in njegova vladna ekipa sta včeraj pozno zvečer prestala glasovanje o zaupnici v parlamentu. Pellegrinijev predhodnik Robert Fico je s položaja odstopil zaradi politične krize, ki jo je v državi sprožil umor novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke.

Za 42-letnega Pellegrinija, ki tako kot Fico prihaja iz vrst socialdemokratov (Smer-SD), je v ponedeljek zvečer glasovalo 81 poslancev, medtem ko jih je po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr 61 glasovalo proti.

Pred poslopjem parlamenta je v času razprave in glasovanja proti preoblikovani vladi protestiralo več tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zahtevali so predčasne volitve, saj menijo, da zgolj spremembe vladne ekipe ne zadoščajo. Tudi poslanci opozicije so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA med razpravo izpostavljali, da je program nove vlade identičen programu dosedanje vlade, ki je delo začela leta 2016.

Proti Pellegrinijevi vladi je protestiralo več tisoč ljudi. Foto: Joe Klamar/AFP



A za temeljite spremembe trenutno ni časa, je menil Pellegrini in dodal, da je čas za »vrnitev na delo«. Še pred glasovanjem je izrazil upanje, da bo potrditev njegove vladne ekipe znova vzpostavila stabilnost na Slovaškem.

Razkritja umorjenega novinarja povod za odstop Fica

Kot smo že pisali, je Kuciak v času umora pisal o povezavah med italijansko mafijo na Slovaškem in vidnimi slovaškimi politiki, tudi člani kabineta predsednika vlade. Več jih je ponudilo svoj odstop, a ker to politične krize in množičnih protivladnih protestov ni pomirilo, je na koncu odstop ponudil še zdaj nekdanji premier Fico.

Za preiskavo pristojno posebno državno tožilstvo novinarjevo smrt obravnava kot naročen umor. Kot so sporočili v ponedeljek, preiskujejo več sledi.