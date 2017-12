Plačevanje političnih računov begunske krize

Berlin – »Prihodnost ni usoda!« je v svoji božični poslanici pozival nemški predsednik. »V minulih desetletjih smo vedno znova premagali krize in se prenovili.« A Frank-Walter Steinmeier dobro ve, kako globoko je zaradi begunske krize razklana njegova država, saj se največji politični stranki države predvsem zaradi njegovih prizadevanj sploh pogovarjata o novi vladi.



Prav predsednik Steimeier je svoje socialdemokrate prepričal v še eno vladno »sondiranje terena« s CDU/CSU dolgoletne kanclerke Angele Merkel, potem ko so konec novembra propadla pogajanja o »jamajški« koaliciji med konservativno unijo, liberalci in zelenimi. S komaj 20,5 odstotka na volitvah v bundestag 24. septembra si je vodstvo in članstvo SPD Martina Schulza želelo le še v opozicijo, a se bodo takoj po praznikih kljub temu pogajali o že tretji zakonski zvezi z dolgoletno krščanskodemokratsko kanclerko. V berlinski palači Willyja Brandta se bojijo, da se bo zanje končala enako nesrečno kot prejšnji dve. Dobro pomnijo, da so uveljavili številne programe od najnižje zajamčene plače do zgodnejšega upokojevanja pri dovolj dolgi delovni dobi, pa si je tako kot FDP po konservativno-liberalni koaliciji med leti 2009 in 2013 lovorike vsakič prilastila kanclerka Merklova.