Po protestih odstopil armenski premier

»Ulični shodi so proti mojemu mandatu. Izpolnjujem vašo zahtevo,« je sporočil v izjavi, ki jo navaja britanski BBC. Po 11 dnevih množičnih protestov je tako odstopil armenski premier Serž Sarkisjan, ki ga nasprotniki obtožujejo, da si je polastil oblast.

Protesti so se v državi začeli še pred predvidenim imenovanjem Sarkisjana, ki je več kot desetletje zasedal položaj predsednika, za premierja. V času mandata predsednika države je polpredsedniški sistem spremenil v parlamentarnega, po mnenju kritikov zato, da bi se izognil ustavno določeni omejitvi mandatov na čelu države. Kljub protestom ga je parlament minuli torek potrdil za predsednika vlade.

»Obstaja veliko rešitev, a ne bom sprejel nobene. To nisem jaz. Odhajam s položaja vodje države, predsednika vlade,« je še dejal Sarkisnjan v izjavi ter dodal, da je imel Pačinjan prav, sam pa se je motil.

Vodja protestnikov, poslanec Nikola Pačinjan, se je v nedeljo namreč pred protesti sestal na pogovoru s Sarkisnjanom, a srečanje ni obrodilo sadov. Medtem ko je Pačinjan takoj ob začetku srečanja zahteval odstop Sarkisnjana, je slednji to zavrnil, češ da gre za izsiljevanje legitimne državne oblasti.

Pačinjan se je nato pridružil protestnikom, ki so se v nedeljo že deseti dan zapored zgrnili na ulice glavnega mesta Erevan. Policija jih je poskušala razgnati s silo in aretirala najmanj 280 ljudi. Med njimi tudi Pačinjana, ki so ga danes že izpustili. Protesti so se medtem nadaljevali tudi danes.