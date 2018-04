Po treh tednih nepričakovano odstopil slovaški notranji minister

Bratislava – Danes je po treh tednih in pol na položaju nepričakovano odstopil slovaški notranji minister Tomaš Drucker. Kot je pojasnil novinarjem, ne želi odgovarjati za odstavitev direktorja policije Tiborja Gašparja, čigar odstop po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka zahtevajo protestniki.

Z ozirom na to, kar je Gašpar v preteklosti uspel storiti, njegova odstavitev ne bi bila upravičena ne primerna, je povedal Drucker. »V teh okoliščinah nimam pravice ostati na položaju,« je pojasnil po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Gašparja obtožujejo neučinkovitosti pri preiskavah

Pritisk na direktorja policije se je po umoru preiskovalnega novinarja in njegove zaročenke konec februarja iz dneva v dan povečeval. Med drugim so njegov odstop ali odstavitev zahtevali udeleženci protestov pretekli teden. Gašpar po njihovem mnenju ne bo zagotovil objektivne preiskave dvojnega umora. Mediji direktorja policije obravnavajo tudi kot odgovornega za neučinkovite preiskave korupcijskih škandalov, povezanih s podjetniki, ki so blizu vladajoči koaliciji. Te primere korupcije je preiskoval tudi Kuciak.

»Vsi za Jana«, so na svoje plakate zapisali protestniki, ki že več tednov zahtevajo tudi odstop direktorja policije. Foto: Ronald Zak/AP

Pozivom k odstopu direktorja policija se je pridružil tudi slovaški predsednik. V pogovoru z novinarji je v četrtek izrazil pričakovanje, da bodo direktorja policije odstavili v prihodnjih dneh. Po njegovih besedah bi bil odhod Gašparja ključen za obnovo zaupanja ljudi v policijo.