Po umoru novinarja odstopil slovaški notranji minister

Be. B., STA

Bratislava – Slovaški minister za notranje zadeve Robert Kalinak je danes naznanil svoj odstop. Tako se je uklonil zahtevam protestnikov in koalicijske partnerice vladajoče stranke Smer-SD premiera Roberta Fica, ki je po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka konec februarja terjala njegov odhod.

»Da bi izpolnil svoj mandat, moram storiti vse za ohranitev stabilnosti na Slovaškem. Zato sem se odločil, da odstopim s položaja namestnika premiera in notranjega ministra,« je na novinarski konferenci v Bratislavi dejal Kalinak, ki je tudi član socialdemokratske stranke Smer-SD.

Odstop je bil po pisanju nemške tiskovne agencije DPA pričakovan, saj se je na premiera Fica v zadnjem času krepil pritisk tako od političnih strank in medijev kot tudi ljudi.

(Ne)objektivnost preiskave umora

Sodeč po kritikah Kalinak menda ne bi bil sposoben zagotoviti temeljite in objektivne preiskave umora. Še pred umorom pa je bil tarča očitkov korupcije zaradi stikov s podjetniki, ki so jih medtem obtožili utaje davkov.

Tudi v petek je več deset tisoč Slovakov na ulicah protestiralo proti vladi in med drugim zahtevalo tudi takojšen odstop Kalinaka. Foto: Ronald Zak/AP

Predsednik države Andrej Kiska je že pred tem pozval k temeljitim spremembam v vladnih vrstah ali predčasnim volitvam.

Umor 27-letnega Kuciaka in njegove zaročenke je pretresel državo konec februarja. Policija je sporočila, da je najverjetneje šlo za naklepno dejanje, povezano z delom novinarja.

Kuciak je preiskoval predvsem korupcijo ter prepletenost politike in gospodarstva. V obdobju, ko je bil umorjen, je pisal o kalabrijskih mafijcih, ki živijo na Slovaškem in tam dobro služijo, med drugim z zlorabami evropskih sredstev, ter so povezani s slovaškimi politiki, tudi iz vrst vladajoče stranke Smer-SD in celo iz Ficovega kabineta.