Po vrhu EU: premirje v bitki za moč in denar

Bruselj – Evropska politika postane najbolj napeta, kadar se odloča o denarju in kadar se akterji spopadajo za moč. Na neuradnem vrhu Unije je bilo doseženo vsaj nekakšno premirje v bitkah o proračunu in kadrih.



Odločanje o prihodnjih funkcijah je veljalo kot tema za bruseljski »mehurček«, a v prerekanju o sistemu izbire naslednjega predsednika evropske komisije se zrcali bitka med različnimi vizijami EU in političnimi skupinami. V Uniji so države članice še vedno gospodarice pogodb in vir financiranja proračuna EU. Zato se nočejo odreči neposrednemu vplivu na izbor kadrov na najvplivnejše položaje. Če bi pri izbiri predsednika evropske komisije stoodstotno obveljal sistem spitzenkandidatov političnih družin na evropskih volitvah, bi vplivni voditelji članic imeli zvezane roke.



Mogoči zaplet



Tako so na vrhu izbrali nekakšno kompromisno formulo. Skladno z njo priznavajo političnim družinam, da tekmujejo s svojimi spitzenkandidati. Kljub temu so evropskemu parlamentu kot najodločnejšemu zagovorniku tega sistema sporočili, da vodilnemu kandidatu zmagovite skupine po naslednjih volitvah ne bo mogoče jamčiti položaja. Na njem je od leta 2014 Jean-Claude Juncker. Niti v njegovem primeru države članice niso bile navdušene nad izborom, a so na koncu s stisnjenimi zobmi – proti sta bila le Britanec David Cameron in Madžar Viktor Orbán – podprli Junckerja.