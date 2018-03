Podpisana nemška koalicijska pogodba

Berlin – Nova nemška velika koalicija se ne začenja kot poroka iz ljubezni, a bodo CDU, CSU in SPD konstruktivno sodelovale, verjame prihodnji socialdemokratski finančni minister Olaf Scholz. Skoraj pol leta po volitvah Nemčija dobiva koalicijsko pogodbo, kanclerka Angela Merkel pa lahko v sredo upa na svojo četrto izvolitev.



»Pred nami je zelo veliko dela,« je danes skupaj s Scholzem in bavarskim prvakom ter prihodnjim notranjim ministrom Horstom Seehoferjem povedala krščanskodemokratska voditeljica in naznanila prizadevanje za blaginjo vseh državljanov. Nova velika koalicija bo koalicija za majhnega človeka, za sredino družbe, je zagotovil tudi bavarski prvak. Cilj je izboljšanje pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja ter nege starejših pa tudi zagotovitev zaposlovanja s ciljem polne zaposlenosti do leta 2025. Koalicijska pogodba šteje skoraj dvesto strani, od začetka februarja, ko so se o njej dogovorili, pa tudi Nemčija doživlja številne nove izzive, med njimi ameriško napoved kazenskih carin. Kanclerka stavi na pogovore z Američani, o tem pa bo govor tudi na vrhu EU.



Digitalizacija v ospredju



Med prihodnjimi nalogami so predstavniki strank nove nemške koalicije še posebej poudarjali digitalizacijo, ki po Scholzovem prepričanju ni nujna le za ohranitev nemške konkurenčnosti, ampak tudi za perspektivo vseh zaposlenih, tudi starejših. Angela Merkel je sedanje spremembe primerjala s prehodom iz agrarne družbe v industrijsko, pri evropski politiki pa je v pripravah na prihodnje zasedanje evropskega sveta napovedala vrsto srečanj s francoskimi predstavniki tako o evrski kot priseljenski, obrambni in raziskovalni politiki ter glede na ameriške davčne reforme obdavčevanju podjetij. Kanclerka je govorila tudi o nujnosti pogovorov o konkretnih korakih bančne unije in unije kapitalskih trgov, saj bi bilo treba olajšati podeljevanje kreditov tudi zunaj državnih meja.



Prihodnji finančni minister Scholz je na vprašanje, kakšno politiko bo vodil v dolgoletnem resorju krščanskega demokrata Wolfganga Schäubleja, poudaril, da »črna ničla«, kot v Nemčiji imenujejo uravnoteženi proračun, stoji v koalicijski pogodbi. Tudi CSU bo pazila na kriterije stabilnosti in skrbela, da se bodo s temi vprašanji pravočasno ukvarjali nacionalni parlamenti, je poudaril Seehofer ter kot prihodnji notranji in domovinski minister omenil »prvorazredne dogovore« o begunski krizi od njenih vzrokov in omejevanja do integracije, ki jih bo sam hitro začel uresničevati.



Napovedal je ničelno strpnost do nasilnih dejanj in preseganje polarizacije družbe.