Poljski premier za izboljšanje odnosov z Brusljem

Novi poljski premier Mateusz Morawiecki, ki vodi nacionalno-konservativno poljsko vlado od decembra lani, po ne ravno harmoničnih nastopnih obiskih v Bruslju in Berlinu napoveduje izboljšanje odnosov z Evropsko unijo.



»Korak za korakom bomo poskusili odgovoriti na pomisleke in odpraviti nesporazume« v zvezi z napovedanimi pravosodnimi postopki Bruslja proti Varšavi, je v intervjuju za najnovejši Spiegel izjavil Morawiecki. Evropska unija namreč že dalj časa očita Poljski, da je z reformami pravosodja prekršila temeljno načelo evropskega pravnega reda o nedotakljivosti sodstva in obvezni delitvi oblasti.



»Ta očitek je po našem prepričanju povsem napačen,« je dejal Morawiecki in napovedal, da namerava njegova vlada temeljito pojasniti Bruslju nastale razmere. »Upamo, da bomo s tem ustvarili temelje za povsem nov kompromis.«



Morawiecki je odločno zavrnil tudi vse kritike, ki letijo na Poljsko in na njegovo vlado zaradi zavračanja beguncev in evropskega dogovora o delitvi begunskega bremena po sistemu kvot. Poljska po njegovih besedah namenja milijone evrov za pomoč sirskim vojnim beguncem v Libanonu, sprejela pa je tudi na desettisoče beguncev iz sosednje Ukrajine.



Sporni plinovod



Po obisku v Berlinu, kjer si je privoščil več ostrih izjav na račun politike nemške kanclerke Angele Merkel, je novi poljski premier intervju za nemški tednik izkoristil tudi za kritiziranje načrtovane gradnje drugega nemško-ruskega plinovoda, tako imenovanega »severnega toka 2« (Nordstream 2), ki naj bi prav tako potekal po morskem dnu med Rusijo in Nemško zvezno republiko. »Če bo plinovod zgrajen, tako kot si želi Nemčija, potem bo Rusija lahko dobavljala plin zahodu, ne da bi za to potrebovala plinovode čez Ukrajino,« je dejal Morawiecki. »Ukrajina bi v tem primeru postala povsem nepomembna in še bolj ranljiva, Rusija pa bi lahko še bolj agresivno pritisnila na svoje sosede. Ni izključeno, da bi se v tem primeru na vzhodnoevropskih mejah čez noč pojavilo več milijonov beguncev,« je dejal Morawiecki.



Premalo ostrine do Rusije



Poljski premier je v intervjuju za Spiegel, podobno kot že med obiskom v Berlinu, ostro kritiziral tudi nemško in evropsko politiko do Rusije. Po njegovem prepričanju ne Nemčija ne Evropa ne jemljeta ruske grožnje dovolj resno. Rusija ne igra svoje »zlovešče igre le v Ukrajini, ampak tudi v Siriji«, Nemčija pa pri tem vodi »pasivno varnostno politiko, kot da ne bi vsi vedeli, kakšna je politika Bele hiše, in kot da ne bi vsi sedeli pod istim ameriškim dežnikom«.



Morawiecki je pri tem, podobno kot že pred prihodom v Berlin, znova kritiziral tudi nemško ravnanje v Natu in po njegovem pretirano zadržanost Nemčije pri izpolnjevanju Natove zaveze o obveznih dveh odstotkih BDP za oboroževanje. Po njegovih besedah se Nemci v zavezništvu ta čas »vozijo na črno, saj plačujejo manj, uživajo pa vso zaščito«.