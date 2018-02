Poljski senat sprejel sporni zakon o holokavstu

D. S.

Pozno v noč je trajala razprava v zgornjem domu poljskega parlamenta, na koncu pa so poslanci zakon sprejeli s prepričljivo večino (57 za, 23 proti, dva vzdržana). Kljub ostrim kritikam Izraela, ZDA in nekaterih drugih držav.

Zakon predvideva visoke denarne kazni in do tri leta zapora za vsakogar, ki bi »javno in v nasprotju z dejstvi« poljskemu ljudstvu ali poljski državi pripisoval kakršno koli odgovornost ali soodgovornost za nacistične zločine, storjene na Poljskem v času »Tretjega rajha«.

Zakon, ki ga mora po potrditvi v obeh domovih parlamenta podpisati še predsednik države Andrzej Duda, je že pred sprejetjem naletel na ostre kritike predvsem v Izraelu in Združenih državah Amerike. Kritiki opozarjajo, da naj bi poljska desno-nacionalistična vlada z njim skušala z ostrimi kaznimi utišati vsakršno, tudi zgolj akademsko ali zgodovinsko razpravo o soodgovornost za zločine, storjene na Judi v času druge svetovne vojne, in da je tako popravljanje zgodovine in razprav o njej povsem nedopustno.

»Auschwitz ni poljsko ime«

Novi poljski zunanji minister Jacek Czaputowicz je tovrstne kritike, ki se pojavljajo tudi v poljski javnosti, češ da je zakon premalo precizen in nedorečen, zavrnil s trditvijo, da to še ni razlog za spremembo zakona. Po njegovem bo treba zgolj poskrbeti za boljšo razlago o tem, kako ga interpretirati. Kar pa je točno tisto (možno poljubno interpretiranje zakona), kar tujina očita poljski desničarski vladi. V njej zastopani domoljubni nacionalisti očitno hočejo več kot sedemdeset let po zmagi nad nacizmom ljudem zdaj celo z zakonom prepovedati, da bi zgolj razpravljali o zgodovini, na primer o zloglasnem koncentracijskem taborišču Auschwitz, ki je bilo definitivno na Poljskem, ali da bi ga kakor koli povezovali s poljsko zgodovino. »Celo ime je nemško«, in »Arbeit macht frei« tudi ni poljski izraz, je v imenu vlade, ki bi z zakonom menda rada zgolj »bolje zaščitila ugled države in svojih državljanov v tujini«, tvitnil poljski premier Mateusz Morawiecki.

Zakon, ki »popravlja« zgodovino

Kritiki, zlasti tisti iz tujine, to vidijo nekoliko drugače. Izraelski ministrski predsednik Benjamin Netanjahu je, na primer, še pred napovedanim sprejetjem zakona Poljake jasno opozoril, da »zgodovine ni mogoče spreminjati, in da o holokavstu ni mogoče lagati«. Izrael se je na poljski zakon odzval tako ostro, da so namestnika poljskega veleposlanika v Izraelu celo poklicali v zunanje ministrstvo in mu izročili svoj protest. Teoretično je namreč po tem zakonu, kot je zapisal izraelski dnevnik Haaretz, mogoče sodno preganjati celo v Izraelu živečega potomca judovske družine, ki je preživela holokavst, in to že zgolj zaradi izjave, da je bila »njegova stara mati umorjena v koncentracijskem taborišču na Poljskem«, ali da so bili Poljaki v času holokavsta soudeleženi pri umoru njegovega deda«.

Zaradi napovedanega shoda poljskih skrajnodesničarskih skupih, so policisti včeraj zaprli promet v okolici izraelskega veleposlaništva v Varšavi. Foto: Janek Skarzynski/AFP

Da gre pri izrazu »poljsko taborišče smrti« za potvarjanje zgodovine, je jasno, pravijo izraelski kritiki zanje zelo spornega poljskega zakona o holokavstu, vendar ni nič manj jasno, da je Nemčija v času holokavsta imela tudi podporo določenega dela poljskega prebivalstva.

Podobne kritike, da gre za nepotrebno vtikanje v zgodovino in omejevanje svobodne razprave o njej, je slišati tudi iz Washingtona. Po besedah tiskovne predstavnice ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nauert naj bi bili v ZDA zaskrbljeni nad morebitnimi posledicami zakona, saj se ameriška vlada resno boji, da bo omejil svobodo govora in da bo škodoval celo zgodovinskim razpravam o preteklosti. Hkrati bi po besedah Nauertove tak zakon lahko negativno vplival tudi na »strateške interese in odnose Poljske z ZDA in Izraelom«.