Poskusi nemške avtomobilske industrije šokirali Bruselj

De. P., STA

Bruselj, Wolfsburg – »Novica, da je nemška avtomobilska industrija financirala poskuse na ljudeh in živalih, nas je šokirala,« je danes v Bruslju poudaril glavni govorec evropske komisije Margaritis Schinas. V Bruslju upajo, da bodo nemške pristojne službe zadevo preiskale, in pojasnjujejo, da so za ukrepanje v takšnih primerih pristojni nacionalni organi.

Komisija po njegovih besedah jemlje na znanje, da bo nemška vlada zadevo preiskala, in upa, da bo to storila, saj takšni primeri terjajo nujno ukrepanje nacionalne oblasti.

Podobno je mnenje evropske komisarke Elzbiete Bienkowske, ki se ukvarja tudi s Volkswagnovo afero goljufanja na okoljskih testih, tako imenovanim dieselgate. »Spet: gre le za krivdo nekaj posameznikov ali za sistemski problem korporativne kulture? Čas je za vlaganje v ničelne izpuste,« je zapisala na spletnem družbenem omrežju twitter.

Volkswagen suspendiral prvega lobista

Pri Volkswagnu so po razkritju spornih poskusov na opicah leta 2014 že začeli ukrepati. Koncern je namreč suspendiral svojega glavnega lobista Thomasa Stega, ki je »prevzel polno odgovornost«. Glavni izvršni direktor Volkswagna Matthias Müller je v izjavi sporočil, da so sprejeli »prve posledice« spornih poskusov in na dopust poslali Stega, generalnega predstavnika za zunanje odnose in vladne zadeve, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Steg je odhod ponudil sam, vodstvo pa ga je sprejelo, dodaja nemška tiskovna agencija DPA. Dolžnosti je razrešen, dokler ne bodo razjasnjene vse okoliščine spornega delovanja. Müller je napovedal še dodatne posledice, ki bodo sledile podrobni preiskavi.

Odmevno razkritje

Sporne teste na ljudeh sta v ponedeljek razkrila nemška časnika Süddeutsche Zeitung in Stuttgarter Zeitung. Kot so zapisali, je EUGT naročil študijo učinkov vdihavanja dušikovega monoksida na 25 zdravih prostovoljcih. Prejšnji teden je New York Times poročal, da je ista organizacija leta 2014 v ZDA izvajala poskuse na opicah. Deset so jih menda zaklenili v komoro, v katero so dovajali dušikov monoksid, opice pa so ga med gledanjem risank vdihavale.

Nemška kanclerka Angela Merkel, sicer dolgoletna tesna zaveznica nemške avtomobilske industrije, se je na dogajanje odzvala že v ponedeljek. »Ti testi na opicah ali celo na ljudeh nikakor ne morejo biti etični,« je dejal njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert. »Ogorčenje, ki ga čutijo mnogi, je povsem upravičeno,« je dodal.

Nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje je po drugi strani sporočil, da tudi sam sodeluje pri raziskavah, v katerih so prostovoljci izpostavljeni izpustom iz dizelskih motorjev. Kot so pojasnili, takšne meritve opravljajo že leta, ne zdijo pa se jim sporne, saj so koncentracije podobne tistim, ki so jim ljudje vsakodnevno izpostavljeni v velemestih ali ob prometnih cestah. Med prostovoljci so po pojasnilih predstavnika inštituta Flemminga Casseeja tako zdravi kot bolni ljudje, podobne raziskave pa izvajajo tudi druge države.