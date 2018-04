Težka pot balkanskih držav bo vredna napora

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk sporoča, da je EU najbolj zanesljiv partner Zahodnega Balkana. Z balkansko turnejo, ki spada v sklop priprav na vrh EU in držav Zahodnega Balkana v Bolgariji, zaokrožuje obiske najvišjih funkcionarjev EU v regiji.



Pred Donaldom Tuskom so tudi predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani, predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker in visoka zunanjepolitična predstavnico EU Federica Mogherini sporočili balkanskim partnerjem, da je EU, kot največji investitor in donator ter največje tržišče, najboljša izbira za boljšo prihodnost ljudi v regiji. Tusk je še izpostavil, da bo pot v EU težka, vendar vredna napora. Po njegovem bo vrh EU in držav Zahodnega Balkana v Sofiji reafirmiral evropsko perspektivo regije.



Boj za ohranitev Srbije



Četverica evropskih diplomatov se je podala na tolažilne turneje, ker se odnosi med državami v regiji vse bolj zaostrujejo in sicer tudi kot posledica odaljevanja njihove evropske perspektive. Širitveni sveženj EU je obstal na mrtvi točki predvsem po zaslugi Pariza in Berlina, ki želita najprej počistiti pred lastnim pragom tudi zaradi vse večje nenaklonjenosti širitvi EU s strani francoske in nemške javnosti.



Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću je Tusk že pred obiskom v Beogradu zagotovil, da bo Srbija postala članica EU takoj, ko bo izpolnila svoje obveznosti. V središču včerajšnjih pogovorov so bili odnosi med EU in Srbijo, evropske povezave, regionalno sodelovanje in naložbe. V kontekstu sodelovanja tako EU in Srbije kot celotne regije na gospodarskem in infrastrukturnem področju sta se Vučić in Tusk udeležila tudi podpisa finančne pogodbe med Evropsko investicijsko banko (EIB), ki si izposoja denar na kapitalskih trgih in s posojili podpira cilje EU, in kontrolo letenja Srbije in Črne gore (SMATSA).



Čeprav najvišji evropski funkcionarji ne zahtevajo od Beograda, naj prizna neodvisnost Kosova, je Vučiću že dolgo jasno, da Srbija ne bo deležna nobenih odpustkov, tudi če bo še tako kooperativen z Brusljem. Zato je začel prepričevati srbsko javnost, da Srbija v boju z velikimi igralci, ki so bombardirali Srbijo in zakoličili samostojnost Kosova, ne more zmagati. Po njegovih besedah Priština, ki ima močne zaveznike, ne bo izpolnila svojih obveznosti iz bruseljskih sporazumov, Srbijo pa čaka težak boj za ohranitev neodvisnosti države.



Dirka na stezi z ovirami



Po srečanju z albanskim premierjem Edijem Ramo v Tirani je Tusk spomnil, da je evropska komisija ocenila, da sta Albanija in Makedonija dosegli zadosten napredek za začetek pristopnih pogajanj z EU. Nobenega dvoma ni, je izpostavil Tusk, da je tako v interesu EU kot Albanije integracija celotnega Zahodnega Balkana, čeprav bo ta proces bolj podoben dirki na stezi z ovirami kot vožnji po avtocesti. Kot je še menil Tusk, bo vrh v Sofiji tudi priložnost za pogovor o reševanju skupnih varnostnih izzivov, kot so tihotapljenje migrantov, organizirani kriminal in terorizem.



V Podgorici sta črnogorski premier Duško Marković in Tusk ocenila, da Črna gora uspešno vodi proces integracije v EU in da lahko služi za zgled državam v regiji. Poleg ugotovitve, da Črna gora ostaja paradni konj širitve, je Tusk poudaril, da so uspehi Črne gore pomembni tudi za EU, ker so pokazali, da so v regiji mogoči napredek in pozitivni premiki tudi v zapletenih razmerah.