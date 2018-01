Potencialna islamska grožnja na Balkanu

Sarajevo so pred časom razburile trditve hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović, da se v BiH močno razširja radikalni islam vahabitsko-salafistične ideologije. Da na Balkanu, še zlasti v BiH in na Kosovu, obstaja potencialna islamistična grožnja ocenjuje tudi nemška zvezna vlada.

Kolinda Grabar Kitarović je pojasnila, da njene izjave temeljijo na ocenah hrvaške varnostno-obveščevalne službe (SOA), ki je v svojem poročilu opozorila na varnostne okoliščine v regiji in nevarnost terorizma zaradi krepitve islamskega radikalizma v BiH. Potencialne grožnje s strani posameznikov in islamističnih podskupin v BiH ne izklučuje niti zvezna vlada v Berlinu.

Čeprav se nemška vlada sklicuje na zaupnost podatkov, je v Bundestagu pojasnila, da obstajajo posamični kontakti islamistov z Balkana in njihovih somišljenikov iz Nemčije. Na vprašanja poslanskega kluba Levice, kot je razkril časnik Deutsche Welle, je še pojasnila, da nemška obveščevalna služba (BND) še ne razpolaga s konkretnimi indici o krepitvi islamskih tendenc v BiH.

Na ta način je delno demantirala navedbe časnika Berliner Zeitung, ki se je skliceval na BND, da je nemška obveščevalna služba zaradi islamistične grožnje okrepila nadzor nad Balkanom, še posebej v BiH. Zaradi zaupnosti podatkov ni znano, kako se je vlada opredelila do navedb, da države arabskega polotoka ciljno namenjajo denar za spodbujanje vahabitsko-salafistične interpretacije islama na Balkanu.

Evropski prvaki v izvozu islamističnih borcev

V tančico skrivnosti so ostale zavite tudi njene informacije o šolanju balkanskih imamov v Turčiji in Saudovi Arabiji ter njunem delovanju na Balkanu. Po mnenju poslanskega kluba Levice ni sprejemljivo, da skuša vlada zmanjšati pomen porasta islamistične nevarnosti v javnosti in da taji vlogo, ki jo igrajo države, kot sta Turčija in Saudova Arabija.

Berlin kot posebno občutljive podatke obravnava tudi podatke o številu borcev iz BiH in Kosova, ki so se pridružili džihadističnim skupinam v zadnjih letih. Kosovo in BiH naj bi spadali glede na število prebivalcev med evropske prvake v izvozu islamističnih borcev. Vlada je kljub temu razkrila, da se je daleč najveć borcev iz Balkana pridružilo Islamski državi, manjšina pa Fronti Al Nusra in Svobodni sirijski armadi, ki se bori proti režimu Bašarja al Asada. Na Balkanu največ borcev regrutirajo v vahabitsko-salafističnih vaseh v BiH.

Raziskovalec avstrijskega inštituta za mednarodno politiko Vedran Džihić je ocenil, da gre za radikalno odstopanje od tradicionalnega balkanskega islama. Po njegovih navedbah pripadniki salafističnega gibanja predvsem s pomočjo Saudove Arabije gradijo vzporedno strukturo, ki neposredno nasprotuje tradicionalnim islamskim skupnostim. Sklenil je z besedami, da je potrebno odpraviti probleme, ki so pripeljali do krepitve ekstremizma na Balkanu, kot je predvsem vse večja revščina večine prebivalstva.