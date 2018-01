Predsednik katalonskega parlamenta preložil današnjo sejo

Š. J., STA

Barcelona – Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je sporočil, da je preložil za danes napovedano sejo parlamenta, na kateri bi predvidoma opravili volitve Carlesa Puigdemonta za ponovnega predsednika regionalne vlade. Pred tem je španski premier Mariano Rajoy Torrenta posvaril pred pravnimi posledicami, če bo vztrajal pri Puigdemontovi kandidaturi.

Torrent je sejo preložil za nedoločen čas in pri tem zatrdil, da ima Puigdemont »vso pravico« biti izvoljen in da ostaja edini kandidat za ta položaj.

Po njegovem mnenju špansko ustavno sodišče »krši pravice milijonov Kataloncev«, ker je ukazalo, da lahko parlament odstavljenega katalonskega predsednika izvoli le, če je ta navzoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je sejo preložil za nedoločen čas. Foto: Manu Fernandez/AP

Rajoy je sicer pred tem Torrenta posvaril pred morebitnimi pravnimi posledicami, če bo vztrajal pri Puigdemontovi kandidaturi. »Predsednik parlamenta bo moral nedvomno prevzeti odgovornost, če ne bo spoštoval odločitev sodišča,« je dejal Rajoy za špansko televizijo.

V Barceloni bi morali poslanci danes začeti razpravo o novem predsedniku Katalonije, vendar so sejo zdaj preložili. Edini kandidat je namreč odstavljeni in v izgnanstvu živeči Puigdemont, a nad njegovo morebitno izvolitvijo visi zadnja razsodba španskega ustavnega sodišča. To je namreč odločilo, da mora biti odstavljeni predsednik fizično navzoč, da ga lahko izvolijo. Puigdemont sicer vztraja, da lahko vlada Kataloniji iz Belgije.

Vlada v Madridu je medtem napovedala, da bo v tem primeru ukrepala in podaljšala odvzem avtonomije Kataloniji. 55-letni Puigdemont je predsednika katalonskega parlamenta zaprosil tudi za poslansko imuniteto, ki naj bi mu pripadala kot izvoljenemu predstavniku ljudstva, s tem pa bi se izognil aretaciji, ki mu grozi ob morebitni vrnitvi v Španijo.

Stranke v Kataloniji imajo sicer na voljo še dva meseca, da izberejo novega voditelja pokrajine. Če jim to ne bo uspelo, bodo morali v Kataloniji razpisati nove regionalne volitve, je poročal britanski Financial Times.