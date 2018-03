Predvolilni film Putin razkril od resnih političnih do bolj rumenih skrivnosti

Be. B., STA

Moskva – Ruski predsednik Vladimir Putin je v filmu, ki so ga pred volitvami 18. marca posneli v njegovi predvolilni kampanji in so ga nekateri mediji označili kot precej bizarnega, razkril vrsto skrivnosti, od resnih političnih do bolj rumenih tem.

Lažni alarm o bombi

Kot je predsednik povedal v dveurnem dokumentarnem filmu z naslovom Putin, so ga tik pred začetkom slovesnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger v ruskem Sočiju leta 2014 obvestili, da je na poti proti prizorišču slovesnosti sumljivo letalo, na katerem je verjetno bomba. Potniško letalo s 110 potniki na krovu, ki je bilo na poti iz Ukrajine v Turčijo, so domnevno ugrabili teroristi, ki so zahtevali pristanek v Sočiju.

Putin je pristojnim ukazal, naj letalo sestrelijo, kot to predvidevajo varnostni protokoli za tovrstne situacije. A na koncu se je na srečo izkazalo, da gre le za lažni alarm in letalo je ostalo celo, vsi ljudje na njem pa živi. Putin pa se je skupaj z drugimi najvišjimi predstavniki že nekaj minut kasneje prikazal na prizorišču otvoritvene slovesnosti. Resničnost zgodbe je po poročanju britanskega BBC že tudi potrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Putinu se 18. marca nasmiha ponovna izvolitev na vrh države. Foto: Olga Maltseva/AFP

Krimu se ne bo odpovedal

Eden najbolj znanih ruskih prokremeljskih televizijskih voditeljev Andrej Kondrašov, s katerim se v filmu pogovarja Putin, je poleg tega postavil vedno aktualno vprašanje nekdaj ukrajinskega polotoka Krim, ki si ga je po izbruhu konflikta v Ukrajini kljub obsodbam Zahoda priključila Rusija. Zanimalo ga je, ali obstajajo kakršnekoli okoliščine, v katerih bi si predsednik lahko predstavljal vrnitev Krima Ukrajini. »Kaj pa govorite? Takšne okoliščine ne obstajajo in nikoli ne bodo,« je bil jasen Putin.

Je pa Putin, ki se mu v nedeljo nasmiha prepričljiva ponovna izvolitev na vrh države, v filmu razkril še kaj drugega – med drugim to, da lahko oprosti marsikaj, a ne vsega. Nikoli ne odpusti izdaje, je pojasnil in dodal, da ga tosicer še ni doletelo.

Povedal je tudi, da je njegov ded po očetovi strani delal kot kuhar za nekdanja sovjetska voditelja Vladimirja Lenina in Josifa Stalina. Spiridon Putin je bil po predsednikovih besedah visoko cenjen član Stalinovega osebja. Kasneje je kuhal za sovjetsko elito, in to skoraj vse do svoje smrti leta 1965, ko je bil star 86 let.

Po pivo k Merklovi

Nemška tiskovna agencija DPA iz dokumentarnega filma poleg tega poroča, da nemška kanclerka Angela Merkel Putina zalaga s pivom. Ena od malo manj resnih stvari, o katerih v filmu govori Putin, je namreč ta, da je bil konec 80. let prejšnjega stoletja agent KGB v Dresdnu v takratni Vzhodni Nemčiji. V tem obdobju je vzljubil dobro lokalno pivo, ki mu ga zdaj občasno pošilja Merklova. Gre za pivo radeberger, je pojasnil.