Preiskava Cambridge Analytice v polnem teku

Ka. M.

London – Britanska informacijska pooblaščenka Elizabeth Denham je napovedala, da bo na sodišče vložila zahtevo za preiskavo baz podatkov in strežnikov podjetja Cambridge Analytica s sedežem v Londonu, ki mu očitajo zlorabo podatkov 50 milijonov uporabnikov facebooka.

Družba je po navedbah britanskih in ameriških medijev podatke domnevno uporabljala za izdelavo psiholoških in političnih profilov uporabnikov. Njen končni cilj je bil ustvariti takšne vrste politično propagando, ki bi bila pisana na kožo njihovim psihološkim značilnostim.

Poleg tega je informacijska pooblaščenka Denham, ki po navedbah britanskega BBC zadevo preiskuje že več mesecev, od Facebooka zahtevala, da ustavi svoje notranjo in zunanjo delovanje, saj ta utegne škodovati njenim izsledkom. Facebook je zahtevi pooblaščenke že ugodil.

Posnetek, ki je dodatno razburil javnost

Sinoči je britanski Channel 4 objavil posnetek, v katerem direktor Cambridge Analytice Alexander Nix novinarju programa (ta se je izdajal za posrednika, ki želi vplivati na volilni izid na Sri Lanki) pojasnjuje možne taktike omaloževanja ugleda politikov – denimo s podkupovanjem, ki se ga posname, in »pošiljanjem deklet« na domove politikov.

V odzivu na reportažo Channela 4, ki je dodatno zamajala ugled Cambridge Analytice, so iz družbe sporočili, da je posnetek pogovora napačno interpretiran, vzet iz konteksta. Kot so pojasnili, je Nix stranki predstavili le nekaj »absurdnih« scenarijev, vsakršno posluževanje spornih taktik vpliva pa so zanikali, navaja britanski BBC.