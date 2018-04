Prvi posveti o vladi niso prinesli rezultata

Prvi formalni pogovori o sestavi nove vlade niso prinesli napredka, je po dvodnevnih posvetih dejal predsednik republike Sergio Mattarella. V četrtek je na Kvirinalu sprejel voditelje glavnih parlamentarnih strank.

Predsednik, ki se je sestal s predstavniki Lige, Gibanja 5 zvezd, Demokratske stranke in Naprej, Italija, je stranke pozval k odgovornosti, novi krog pogovorov se bo nadaljeval prihodnji teden. Nekaj dni si bom pustil za razmislek, je vmesni premor pojasnil Mattarella in izjavil, da bi ga politične stranke lahko izkoristile za »odgovorno oceno nastalih razmer«.

Prve predsednikove konzultacije o sestavi rimske vlade in srečanje z vodilnimi strankami je bilo osredotočeno na evropske zaveze, so komentirali v italijanskem časopisju. Te so gospodarske in povezane z javnimi financami v skladu z evropskimi merili; in politične obveze, te se nanašajo na evropske pogodbe oziroma vsa področja, na katerih si Italija ne more privoščiti negotovosti zaradi dolgotrajnega postopka brezvladja.

Predah

Na dvodnevnih srečanjih s šefom države politični voditelji niso odstopili od svojih prvotnih stališč, njihove očitno nasprotujoče si zahteve blokirajo sestavljanje vlade. »Skladno s pravili demokracije je za povezavo različnih političnih strank v koalicijo potrebno določeno strinjanje. Tega pogoja za zdaj ni.« »Prihodnji teden bom začel nov krog posvetovanj in videl, ali je kaj več možnosti za sestavo vlade, ki se zdaj ni pokazala,« je v predsedniški palači po srečanjih povedal predsednik republike.

Takšen izid prvih povolilnih posvetovanj ni presenetljiv, jasno je, da je to šele uvertura mukotrpnega procesa, od vsega začetka je bilo pričakovati, da bodo pogajanja težka in dolgotrajna, potem ko 4. marec ni prinesel nedvoumnega zmagovalca. Volitve so preoblikovale politično geografijo Italije, do takrat vladajoča Demokratska stranka je zaradi slabih gospodarskih kazalnikov in nezakonitega priseljevanja utrpela hud poraz. Zmagovalka je Gibanje 5 strank, še več glasov skupaj ima desnosredinska koalicija, zaradi takega volilnega izida bo zelo težko sestaviti vlado.

Voditelj Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio je v četrtek, po srečanju na Kvirinalu, ponovil svoj poziv h koalicijskemu sporazumu po vzoru nemškega, bodisi s skrajno desno Ligo bodisi z Demokratsko stranko. Ne predlaga vladne koalicije, ampak »vladno pogodbo za spremembo Italije.« Obe stranki ponujeno zavračata: Demokrati hočejo v opozicijo, medtem ko prvak Lige Matteo Salvini ne privoli v razdrtje desnosredinskega zavezništva s stranko Naprej, Italija Silvia Berlusconija. Salvini ponavlja svojo povolilno mantro o »trdni« desnosredinski povezavi, ki da »ji je več do političnih programov kot do ministrskih položajev«.

Antipatija

Animoznost je največja in vzajemna med političnima strankama 31-letnega Di Maia in 81-letnega nekdanjega trikratnega premiera, drug z drugim nočeta imeti nič. Gibanje si je zgradilo svojo politično podobo na nasprotovanju eliti in establišmentu, obljubljalo je očiščenje, zanj je ostareli nekdanji predsednik vlade in medijski mogotec poosebljenje prav tega.

V nastali politični konstelaciji bi lahko imela vlogo jezička na tehtnici poražena Demokratska stranka, njeni parlamentarni glasovi bi zadoščali tako za vlado z desno sredino kot za tisto s protisistemskim Gibanjem 5 zvezd. Demokrati pa ne nameravajo sodelovati v vladni garnituri, je v četrtek izjavil prvi mož stranke Maurizio Martina, ki jo vodi po odstopu Mattea Renzija.

Predsednik Mattarella je konzultacije začel že v sredo, ko se je sestal s predsednico senata Elisabetto Alberti Casellati in predsednikom poslanske zbornice Robertom Ficom ter predstavniki manjših strank, pa tudi s svojim predhodnikom Giorgiom Napolitanom.