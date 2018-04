Puigdemont odhaja na prostost

K. M., STA

Višje deželno sodišče Schleswig-Holsteina je odločilo, da nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta ne bo izročilo Španji na podlagi obtožb o uporu, izreči pa se bo moralo še glede obtožb o zlorabi javnih sredstev, poroča španska La Vanguardia.

Puigdemonta so konec marca v Nemčiji priprli na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je špansko vrhovno sodišče izdalo za 13 vodilnih zagovornikov katalonske samostojnosti. Borec za katalonsko neodvisnost se je s Finske vračal v Bruselj, kamor se je lanskega oktobra zatekel pred obtožbami španskega sodstva, zaradi katerih mu grozi do 30 let zapora.

Danes je sodišče odločilo, da ga ob plačilu varščine v višini 75.000 evrov pogojno izpusti na prostost. Njegov odvetnik Till Dunckel je odločitev pozdravil in sporočil, da še ni jasno, kdaj bo nekdanji katalonski predsednik dejansko odšel na prostost.

Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da lahko podlago za izročitev predstavlja samo zloraba javnih sredstev v povezavi s pripravo referenduma o neodvisnosti Katalonije, ta pa ne zadostuje za podaljšanje pripora. Na podlagi obtožb upora pa ga ne morejo izročiti, saj upor v nemški zakonodaji ni opredeljen kot kaznivo dejanje, poroča STA.