Puigdemont potrdil umik kandidature za predsednika

Šp. B., STA

Barcelona – Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je na družbenem omrežju twitter včeraj potrdil umik kandidature za ponovni mandat. Kot je zapisal, je odpoved kandidature edini način za oblikovanje nove katalonske vlade. »Nikoli se ne bomo vdali,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Da Puigdemont umika kandidaturo, je v četrtek prvi poročal časnik El Nacional, ki se je skliceval na vire iz Puigdemontove stranke Junts per Catalunya. Po navedbah časnika je tako omogočil kandidaturo kolega Jordija Sancheza, vplivnega vodje civilnodružbenega gibanja ANC. Mediji poročajo, da so se za Sancheza kot novega kandidata dogovorile vse tri večje katalonske stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost. Sanchez je sicer trenutno v zaporu zaradi obtožb upora in vstaje med prizadevanji za neodvisnost Katalonije in ni še jasno, ali bo španska oblast njegovo kandidaturo dovolila.

V Kataloniji že več tednov traja politična blokada, potem ko je ustavno sodišče 27. januarja prepovedalo imenovanje Puigdemonta, ki se je zatekel v Bruselj pred obtožbami španskega sodstva zaradi upora in vstaje. Parlament je nato za 30. januar predvideno zasedanje, na katerem naj bi ga izvolili za predsednika, preložil in od takrat tri stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, razpravljajo o nadaljnji strategiji.

V četrtek je katalonski parlament branil Puigdemonta kot legitimnega kandidata za katalonskega predsednika. To je bil prvi sklep, ki ga je parlament sprejel po lokalnih volitvah 21. decembra lani, na katerih so stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Katalonije, znova osvojile večino v regionalnem parlamentu.