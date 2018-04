Puigdemont špansko vlado poziva k dialogu

Ba. Pa., STA

Berlin – Katalonski voditelj Carles Puigdemont je danes pozval špansko vlado k političnemu dialogu. Hkrati je na novinarski konferenci v Berlinu Španijo pozval, naj »spoštuje demokracijo in mednarodne dogovore« ter »v skladu z resolucijami Združenih narodov« izpusti politične zapornike.

Puigdemont je vlado v Madridu pozval »k pogajanjem, ki bodo temeljila na medsebojnem spoštovanju«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Upa tudi, da bo kaka država ali mednarodna organizacija prevzela vlogo posrednika v teh pogovorih. Konflikt v Kataloniji je treba rešiti s političnimi sredstvi, se je zavzel.

To je prva uradna novinarska konferenca Puigdemonta po izpustitvi iz zapora v nemškem Neumünstru, kjer je bil priprt od 25. marca.

Do odločitve sodišča o njegovi izročitvi na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je zanj izdala Španija, mora sicer ostati v Nemčiji, se vsak teden javljati policiji in se odzivati na pozive tožilstva ali sodišča. Na novinarski konferenci je danes zatrdil, da teh določil ne misli kršiti, po končanem sodnem postopku v Nemčiji pa se namerava vrniti v Belgijo in »nadaljevati z aktivnostmi v izgnanstvu«, še poroča dpa.