Putin vložil predsedniško kandidaturo

Moskva – Ruski predsednik Vladimir Putin je danes na ruski državni volilni komisiji pred televizijskimi kamerami vložil svojo kandidaturo za predsedniške volitve 18. marca prihodnje leto, na katerih se bo potegoval za četrti predsedniški mandat.

Putin je dokumente predal enemu od članov volilne komisije, ki je potrdil njihov prejem, se zahvalil Putinu in mu zaželel srečno novo leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Putinu, ki je predsednik vlade oziroma države že od leta 2000, se po pričakovanjih obeta velika podpora in bo po vsej verjetnosti ostal šef države vsaj do leta 2024.

Doslej je namero kandidirati izrazilo 23 ljudi, med njimi tudi dolgoletni voditelj nacionalistov Vladimir Žirinovski in televizijska voditeljica Ksenja Sobčak. Komunistično stranko bo na volitvah zastopal Pavel Grudinin. Putinovemu kritiku Alekseju Navalnemu je volilna komisija v ponedeljek prepovedala kandidaturo, saj je bil leta 2013 zaradi poneverb pogojno obsojen na pet let zapora.